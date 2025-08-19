Gimena Accardi y Nico Vázquez separados: quién es Andrés Gil, el supuesto tercero en discordia

Pero claro que su relación de amistad obedece a su trabajo conjunto sobre las tablas, sumado a la amistad previa de las dos parejas.

Gimena Accardi y Andrés Gil

Vale señalar que Andrés no es un desconocido en el mundo artístico. Alcanzó la popularidad con Patito Feo, se consolidó en Italia con su participación en Bailando con las estrellas y en diversas series, y regresó a la Argentina para continuar una sólida carrera actoral, siempre manteniendo un bajo perfil y lejos de los escándalos… hasta ahora. Su relación con Cande Vetrano, de larga data, incluyó proyectos, viajes y momentos familiares.

En tanto, ni bien estalló la noticia de la separación Gimena y Nico en julio pasado, su nombre resonó inevitablemente, como el de las actrices que trabajan con Vázquez. En aquella oportunidad, Gil respondió a través de sus Instagram Stories al replicar una publicación de su pareja con motivo del estreno de la serie de Carlos Menem en la que trabajó.

IG Andrés Gil - gesto a Cande Vetrano

Gimena Accardi admitió su infidelidad a Nico Vázquez y reveló que habló con Cande Vetrano por Andrés Gil

Este martes, Gimena Accardi habló en el streaming de Olga y confirmó le fue infiel a Nicolás Vázquez, hecho que detonó la separación de la pareja tras 18 años juntos. La actriz, visiblemente afectada, admitió que se trató de un “desliz con una persona random” y desmintió de manera tajante los rumores que la vinculaban sentimentalmente con su compañero de teatro, Andrés Gil, pareja de Cande Vetrano.

“Para mí es una vergüenza total hablar de esto. Yo di las explicaciones a Nico y eso quedó entre cuatro paredes. Lamento tener que hacerlo público y este escarnio que es total. Bastante tengo con el dolor de haberle causado a mi marido y, aun así, él me perdonó. Igual ya veníamos mal”, confesó.

La actriz aclaró que, aunque la relación con Vázquez estaba en crisis desde hacía tiempo, la infidelidad fue la gota que rebasó el vaso: “Fue un desliz que duró muy poquito, una cañita al aire. Ni es del medio, ni lo conocen, ni siquiera lo sigo en Instagram. Nico es intachable, se lo dije yo y no hubo pruebas”.

Con respecto a las versiones que involucraban a Gil, Accardi fue contundente: “Necesito frenar eso porque hay terceros que no quiero que estén manchados, y en el medio hay familias sufriendo. Con el que se me involucra es mentira. Sigo compartiendo la gira y necesito que eso se frene”.

Sobre el hostigamiento que recibió en redes sociales tras la confirmación de la separación, fue categórica: “No estoy leyendo nada porque es demasiado el odio. Prefiero no saberlo ni leerlo por mi salud mental”.

Finalmente, Accardi remarcó el perfil bajo que siempre mantuvo junto a Vázquez: “No somos una pareja mediática, no somos cirqueros. Es un tema muy sensible y delicado. Esta es la verdad, con todos mis defectos. Me siento aliviada de que no se le apunte a él cuando fui yo la que se mandó la cagada”.

Antes de retirarse, también confirmó que habló con Cande Vetrano para aclarar los rumores: “Sí, con todos”, aseguró.

Andrés Gil, Gimena Accardi y Cande Vetrano

