REPERCUSIONES

Gimena Accardi y Nico Vázquez separados: quién es Andrés Gil, el supuesto tercero en discordia

Tras la confirmación de infidelidad por parte de la Gimena Accardi, el nombre de la pareja de Cande Vetrano comenzó a circular en redes, aunque ella aclaró que no se trata de su compañero de elenco.

19 ago 2025, 12:32
En la noche del lunes, Ángel de Brito confirmó que la sorpresiva separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez, anunciada el mes pasado, tuvo como detonante una infidelidad de la actriz lo que inmediatamente disparó una inusitada polémica en las redes sociales donde el debate gira en torno al nombre del tercero en discordia.

Lo cierto es que desde que la noticia se conoció horas atrás, el nombre de Andrés Gil se multiplicó por miles en los debates virtuales y los innumerables comentarios. Concretamente, este actor, en pareja con la también actriz Cande Vetrano y ambos padres de un bebé en que noviembre próximo cumplirá un año, trabaja con Accardi en la obra teatral En otras palabras, que estrenaron en calle Corrientes en 2024 y aún hoy llevan en gira por todo el país, y también al exterior.

En tanto, mientras Andrés disfrutaba de unas vacaciones con Cande en Nueva York días pasados, su nombre comenzó a viralizarse en Argentina en medio de las múltiples versiones sobre los motivos de la ruptura de su compañera de tablas y su marido.

Así, después de la información planteada por el conductor de LAM (América TV) confirmando la infidelidad de Gimena, y desligando así a Vázquez en medio de los múltiples rumores que lo vinculaban a dos de sus compañeras de Rocky -Mercedes Oviedo y Dai Fernández, recientemente también separada-, fue inevitable que los internautas se volcasen a las redes sociales y tejiesen sus propias conclusiones al encontrarse con que el vínculo entre Accardi y Gil era estrecho, según sus publicaciones.

Pero claro que su relación de amistad obedece a su trabajo conjunto sobre las tablas, sumado a la amistad previa de las dos parejas.

Gimena Accardi y Andrés Gil

Vale señalar que Andrés no es un desconocido en el mundo artístico. Alcanzó la popularidad con Patito Feo, se consolidó en Italia con su participación en Bailando con las estrellas y en diversas series, y regresó a la Argentina para continuar una sólida carrera actoral, siempre manteniendo un bajo perfil y lejos de los escándalos… hasta ahora. Su relación con Cande Vetrano, de larga data, incluyó proyectos, viajes y momentos familiares.

En tanto, ni bien estalló la noticia de la separación Gimena y Nico en julio pasado, su nombre resonó inevitablemente, como el de las actrices que trabajan con Vázquez. En aquella oportunidad, Gil respondió a través de sus Instagram Stories al replicar una publicación de su pareja con motivo del estreno de la serie de Carlos Menem en la que trabajó.

IG Andrés Gil - gesto a Cande Vetrano

Gimena Accardi admitió su infidelidad a Nico Vázquez y reveló que habló con Cande Vetrano por Andrés Gil

Este martes, Gimena Accardi habló en el streaming de Olga y confirmó le fue infiel a Nicolás Vázquez, hecho que detonó la separación de la pareja tras 18 años juntos. La actriz, visiblemente afectada, admitió que se trató de un “desliz con una persona random” y desmintió de manera tajante los rumores que la vinculaban sentimentalmente con su compañero de teatro, Andrés Gil, pareja de Cande Vetrano.

“Para mí es una vergüenza total hablar de esto. Yo di las explicaciones a Nico y eso quedó entre cuatro paredes. Lamento tener que hacerlo público y este escarnio que es total. Bastante tengo con el dolor de haberle causado a mi marido y, aun así, él me perdonó. Igual ya veníamos mal”, confesó.

La actriz aclaró que, aunque la relación con Vázquez estaba en crisis desde hacía tiempo, la infidelidad fue la gota que rebasó el vaso: “Fue un desliz que duró muy poquito, una cañita al aire. Ni es del medio, ni lo conocen, ni siquiera lo sigo en Instagram. Nico es intachable, se lo dije yo y no hubo pruebas”.

Con respecto a las versiones que involucraban a Gil, Accardi fue contundente: “Necesito frenar eso porque hay terceros que no quiero que estén manchados, y en el medio hay familias sufriendo. Con el que se me involucra es mentira. Sigo compartiendo la gira y necesito que eso se frene”.

Sobre el hostigamiento que recibió en redes sociales tras la confirmación de la separación, fue categórica: “No estoy leyendo nada porque es demasiado el odio. Prefiero no saberlo ni leerlo por mi salud mental”.

Finalmente, Accardi remarcó el perfil bajo que siempre mantuvo junto a Vázquez: “No somos una pareja mediática, no somos cirqueros. Es un tema muy sensible y delicado. Esta es la verdad, con todos mis defectos. Me siento aliviada de que no se le apunte a él cuando fui yo la que se mandó la cagada”.

Antes de retirarse, también confirmó que habló con Cande Vetrano para aclarar los rumores: “Sí, con todos”, aseguró.

Andrés Gil, Gimena Accardi y Cande Vetrano

Video: Lape Club Social Informativo.

     

 

