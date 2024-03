El acuerdo millonario que pactó Agostina con la producción de Gran Hermano para no denunciar a Furia

Y reveló: "Le pidieron que hablara con el jefe de policía para aguantar la denuncia hasta que terminara el programa. Por supuesto que le contestaron que no. Bien los policías. Que si Agostina deseaba denunciar, a la denuncia se la iban a tomar. La iban a elevar a la Justicia e iba a tomar estado público".

"Para terminar el temita a Agos la convencieron, le prometieron dinero efectivo o una casa y acá no ha pasado nada. Viste que están con el tema de las casas prefabricadas. De femicidio pasó a jugar con Furia", cerró la mujer de Diego Latorre.

El problema íntimo de Sabrina que preocupó a sus compañeros de Gran Hermano: "No lo soporto"

Esta semana Sabrina Cortez ingresó nuevamente a la casa de Gran Hermano (Telefe) a través del beneficio del Golden Ticket que se incorporó en esta nueva edición. Sin embargo, su estadía no estaría saliendo de la mejor manera.

Lo cierto es que la joven no logró contactar con sus compañeros y como si eso fuera poco, comenzó con un malestar en su zona íntima que no la dejó conciliar sueño en su última noche hasta el momento.

Preocupada por su salud, la influencer decidió pedirle ayuda a Catalina, ya que si bien son rivales dentro del juego, priorizó sus conocimientos como médica pediatra. “Me arde abajo, pero zarpado”, le comentó en el cuarto de las chicas.

En eso Cata no dudó en solidarizarse con su compañera y le hizo algunas preguntas para orientarse sobre la situación. “No soporto ni mear. La panza no me duele”, aseguró Sabrina y finalmente la médica le explicó: "Puede ser infección urinaria. Habría que pedir antibiótico”.