La negociación secreta entre Agostina de Gran Hermano y Telefe para limpiar su imagen

"La convencieron, estuvo dos días negociando, y parte de la negociación fue 'yo no denunció', levantó esa denuncia que dejó escrita en la comisaría con la condición de que no le pregunten por lo de la AMIA, no le pregunten nada, y bueno... el operativo limpieza que vieron anoche", agregó Latorre.

Resulta que el martes, en El debate de Gran Hermano, Spinelli habló con los especialistas y ninguno de ellos le preguntó por los temas más picantes que protagonizó la exjugadora en la casa. Los comunicadores le hablaron en un "tono muy relajado", y nadie le preguntó por sus dichos sobre la AMIA y su pésima defensa al respecto. Tampoco indagaron sobre la posible denuncia por amenazas de muerte.

Antes, en esta edición, la exparticipante Carla De Stefano también había abandonado la casa por decisión propia, sin embargo la actitud de los panelistas en el debate fue diamentralmente opuesta.

Así fue la salida de Agostina de la casa de Gran Hermano tras la dura pelea con Furia

Este martes, tras un lunes muy convulsionado por el ingreso de siete participantes, Santiago del Moro decidió mostrar el video de la salida de Agostina Spinelli de la casa de Gran Hermano.

El video resultó una recopilación de los momentos que empañaron la gala de nominación, con el agregado de la triste salida de la policía de la casa, y su reflexión sobre Furia.

“La verdad que tenés que tener una cabeza impresionante acá adentro. La fortaleza que maneja esta piba es increíble. Es decir, es algo que nunca vi en mi vida”, dijo la joven en el confesionario.

Al finalizar el video, Laura Ubfal reflexionó sobre esta decisión con la que Agostina se marginó del certamen, aún cuando el público le había mostrado su apoyo con solo el 4 por ciento de los votos en contra. “Yo creo que se quiso ir”, señaló.

“La verdad que es una jugada histórica para Gran Hermano. A vos te saca, porque te saca la gente con un porcentaje muy alto, y a vos te destruye. Esa es la realidad”, indicó la analista.

“Yo creo, Agos, que vos podías haber seguido. El tema es, hubo conductas muy distintas. Vos te enfrentaste a Furia y Licha nunca la enfrentó”, explicó Ubfal.