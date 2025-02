El alarmante audio de Martín Bossi denunciando un millonario robo: "Muy peligroso"

"Simplemente por el bien de todos y de la paz y seguridad quiero comentarles que tuve un problema con alguien que limpiaba en mi casa y sé que limpiaba un par de lugares más también", agregó.

Y precisó: "No quiero dar el nombre del vecino que me llamó y que hace una semana esta persona también le robó. Durante tres meses la filmé, le hice un seguimiento, obviamente me robó mucha plata y lo preocupante es que actúa en conjunto con su familia".

Embed

Bossi contó que investigó a esta mujer y que ya hizo la denuncia penal correspondiente: "Y lo importante de una investigación que hice porque tengo muchos contactos, gracias a Dios, bate todos los movimientos del barrio", aseguró.

"Estoy hablando con Marisa que es la capitana del barrio, que no la deje entrar más, es muy peligroso el tema", advirtió el actor.

Y manifestó que tiene pruebas: "Si llega entrar al barrio yo tendré que poner un patrullero porque ya hay una denuncia penal. No sería lindo tener un patrullero adentro. me ha robado mucho y es muy peligrosa. Les dejo los videos de cómo operaba en mi casa robando descaradamente".

"Voy a hablar con las autoridades para que esto circule en todos los countries para que esta persona no haga más daño porque no es la primera vez que lo hace. Ojalá que las autoridades le prohíban determinantemente limpiar porque es muy peligrosa", concluyó Martín Bossi.

martin bossi 2.jpg

Martín Bossi fue elegido padrino de la hija de Fede Hoppe y Maca Rinaldi: el polémico regalo que le hizo a la bebé

Martín Bossi conoció a Amanda Hoppe, la hija de su amigo y productor Federico Hoppe y la bailarina Macarena Rinaldi.

Cuando tuvo a la pequeña nacida hace apenas pocas horas en sus brazos recibió la noticia por parte de los padres de la criatura que Bossi será el padrino de Amanda Hoppe, algo que lo emocionó hasta las lágrimas y que lo llevó al artista y al padre de la criatura a hacerle un significativo regalo y filmar un divertido video con pasión fútbolera que difundió en las redes sociales del artista.

Martin Bossi Luego de unas pequeñas vacaciones y después del suceso de tres años en cartel de su premiado espectáculo teatral musical “Bossi live comedy” a partir del lunes 3 de febrero en el escenario del teatro El Nacional empezara a ensayar la obra teatral “La cena de los tontos” la comedia francesa de Francis Vebber adaptada y dirigida por Marcos Carnevale donde será.

Francisco Piñon, el protagonista absoluto de esta delirante comedia donde lo acompañarán en el escenario Mike Amigorena y Laurita Fernández y que lo tiene a Federico Hoppe como uno de los productores de la obra.

Este año también a fines de año se dará a conocer la serie que lo tiene como protagonista junto a ocho grandes actrices dirigida por Carnevale que se filmó hace dos años mientras se termina de cerrar el staff de producción de la serie de Alberto Olmedo que lo tendrá como cabeza de un gran elenco.

A la vez a Bossi durante febrero y marzo lo contrataron para ser el showman de eventos y fiestas privadas en la Argentina, Uruguay, México y Miami.