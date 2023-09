El alarmante mensaje que Maxi Guidici le envió a su mamá antes de su intento de suicidio

Maxi le comentó a su mamá que iba a pasarle las claves de sus redes sociales y cuentas bancarias y esto le hizo mucho ruido a la mujer, quien llamó desesperada al Cone para que vaya a visitarlo.

"Empezó a enviarles mensajes extraños a su mamá anoche dejándole las cuentas y eso alertó a su mamá, que lo llamó al Cone", indicó Pampito en el ciclo que conduce Flor de la V.

El Cone fue hasta el domicilio de Maxi una vez y lo vio tomando una copa de vino de manera normal. Al retirarse, recibió otro llamado de la mamá de su amigo llorando y ahí le pidió al portero del edificio que abriera la puerta.

"Tengo entendido que encuentras las hornallas abiertas", amplió el panelista.

Luego, Guido Záffora contó cuál fue el mensaje que le envió Maxi a su madre y que la preocupó mucho: "La mamá de Maxi lo llamó al Cone llorando porque él le dijo: 'Voy a hacer una locura'".

El impactante informe policial sobre el intento de suicidio de Maxi Guidici, ex Gran Hermano: "Gran ingesta de..."

En las últimas horas la salud de Maxi Guidici preocupó a todos. El ex participante de Gran Hermano 2022 fue internado de urgencia y ahora dieron fuertes detalles de la situación.

Con el preocupante anticipo de Pampito, Estefi Berardi compartió un breve informe que le llegó en vivo, sobre el episodio de Maxi, en el que la policía tomó parte.

Estefi Berardi: -Tengo algo exclusivo porque es directamente desde la comisaría. El tema ya está en la policía. Y me dicen: “Personal de la comisaría 1B es desplazado a Perón al 1500 por un masculino, que habría ingerido gran cantidad de pastillas. Arribado a su encuentro con am SAME que asiste y deriva al hospital Ramos Mejía a Maximiliano José Guidici, ex Gran Hermano″.

Carmen Barbieri: -Es un intento de suicidio, ¿no lo dice ahí?

Estefi: -Sí, me da... Sí, está en la policía. Por ingesta de pastillas.

Carmen: -Vos no lo estás inventando. Leelo. Es intento de suicidio.

Estefi: -Sí, el diagnóstico sería ese.

Cabe destacar que Maxi está fuera de peligro, pero deberá recibir atención psicológica.