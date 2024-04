El análisis picante de Julieta Poggio sobre el juego de Coti Romero en Gran Hermano 2023

Embed

La ex Gran Hermano remarcó que Coti tiene que armarse de aliados dentro de la casa para poder llegar lejos. "Tiene que saber que no puede jugar sola. Necesita aliados", sostuvo.

Por último, Julieta señaló que la correntina se apresuró a mostrar sus "armas" en el juego. "Quemó sus fichas. Ella prometió entrar a la casa, que es lo que el público quiere ver, pero utilizó algunos recursos que se podía guardar para más adelante, como los gritos falsos", sentenció.

Coti Romero confesó quién le gusta en Gran Hermano y qué hará para conquistarlo

Coti Romero entró a la casa de Gran Hermano con un objetivo claro: demostrar que es una verdadera estratega y sacudir el juego. Sin embargo, alguien logró desestabilizar a la correntina, que ingresó dispuesta a ir contra todos.

¿De quién estamos hablando? De uno de Los Bros, Bautista Mascia. En el confesionario, la ex figura del Bailando reconoció sentirse atraída por los encantos del vocalista de la banda de cumbia pop Toco para vos.

"La put... madre... se repite la historia", expresó Coti, en referencia a su historia de amor con El Conejo, que nació cuando eran compañeros en la edición pasada de GH. "Me gusta, pero creo tiene paraje afuera, no quiero meterme ahí y ganarme ese hate", remarcó.

La correntina reconoció que, cuando ella estaba fuera de competencia, lo veía y no le generaba nada. Esta semana, la rubia se dio cuenta que hay cosas que le atraen de él. "Afuera dije: 'no, este chico ni en pedo'. Ahora, me llama la atención.... Me gusta que saca del juego, a veces", cerró.