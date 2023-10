El análisis de Virginia Gallardo frente al escándalo de Jésica Cirio y Martín Insaurralde: "Ella sabe..."

Luego, como panelista, pasó a centrarse en lo que implica tratar esta noticia en los programas de espectáculos. "Obviamente nos toca. Pobre Cirio, o no, era su pareja y nosotros nos dedicamos a eso y no a política, entonces la termina ligando en cierta manera. Después, su verdad, sí la tendrá que dar en la justicia lamentablemente, pero bueno, yo no me quiero meter en la intimidad de una pareja porque entiendo que cada pareja es un mundo realmente", sostuvo.

"A mi me pasa con Socios del Espectáculo eso, no deja de haber una historia real detrás. Imagínate encima estar bajo la lupa de todo el país, es durísimo. Desde ese lugar lo sufro y lo entiendo porque no me gustaría que me sucediera en algún momento, es todo muy doloroso para encima tener que salir a dar explicaciones. Capaz quiere estar tirada en la cama llorando", puntualizó.

Y para cerrar, destacó: "Yo creo que metiéndote con una persona pública, más allá de esto concreto, ella sabe que esto es parte. Pero creo que tiene tantos años en esto que lo debe saber y lo está transitando mejor que cualquiera. Habría que estar en esa situación".

Embed

Virginia Gallardo se cansó de las mentiras y reveló que sustancia le colocó Aníbal Lotocki

Virginia Gallardo es una de las famosas que hace ya varios años denuncia al médico Aníbal Lotocki luego de ser operada por él en el año 2011. Si bien la modelo ha hecho numerosos descargos en televisión, tras la muerte de Silvina Luna ayer por la tarde, se pronunció nuevamente en contra del polémica cirujano.

Todo sucedió en Socios del Espectáculo (El Trece), donde Virginia se desarrolla como panelista. Allí le realizaron una entrevista al periodista Ignacio González Prieto, para hablar acerca de la investigación que se llevará a cabo tras la muerte de Silvina.

En ese sentido, el periodista hizo referencia al metacrilato y explicó: “El metracilato es prácticamente la silicona, que en una prótesis mamaria o un glúteo va encapsulada, pero vos no la podes liberar al cuerpo”. Fue entonces cuando la panelista lo interrumpió y aseguró: “Tampoco era metacrilato. De hecho en algún momento, porque recordaba charlas viejas, él salió a decir que era subiton”.

“Nos íbamos enterando ahí. Hablamos de pegamento para caderas, para prótesis dentales, pero metacrilato no. Inclusive en una mediación, la abogada de Lotocki llevó a la única proveedora y me confirma que me estaban mintiendo”, contó.