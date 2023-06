El fuerte enojo de Virginia Gallardo con Telenoche por entrevistar a Lotocki: ¿peligra su continuidad en El Trece?

Lo cierto es que ni Nelson Castro, ni Dominique Metzger, ni Rolando Barbano consiguieron sacar al médico de su meticuloso discurso responsabilizando a los fabricantes del metacrilato y le permiso del ANMAT.

“Yo lo vi muy firme al doctor Nelson Castro, ayer hablando de una cirugía como para pedirle empatía….nosotras queremos que se haga cargo de lo que hizo, no queremos empatía, el producto estaba autorizado pero no para colocarlo en esas cantidades, yo estaba ahí atrás con Pamela Sosa tomando mate y viendo sus chanchullos..”, agregó casi desesperada la panelista de Socios del espectáculo.

“Vendimos para hacer una cola (dijeron los fabricantes), y este hombre viene vendiendo esta intervención en sus redes. Dice que son hilos tensores y ponía este producto, cómo voy a esperar ese hombre que empatice con nosotras, si su hermana, su ex mujer, todas lo tienen en cuerpo…. Ha experimentado con todos, qué pasa con la Justicia, es desgastante!!”, agregó Virginia enojadísima.

“El es de un cinismo total y que nadie le dijera nada, Nelson Castro es médico… Debe ser un acuerdo, podían haber ido más a fondo, con víctimas denunciadas en la Justicia, condenado, ya está, más allá de lo que puedo decir o no. Se quedaron con 'el producto está probado', pero el importador del producto se fundió, yo los vi, hablaron en el juicio, esa gente estaba sacada, y pese a tener muertos encima, cuatro personas que le ganan un juicio, qué más se puede hacer”, siguió disparando Gallardo.

Por último, Virginia recordó el modus operandi de Lotocki. "Me operó en un departamento. Yo vi lo que me pusieron. Era un polvo blanco, una mezcla blanca. Yo no pagué, no sólo lo hice de canje, no sabía que no era cirujano plástico, me dijo 15 minutos y te vas a tu casa.. yo tenía 21 años” concluyó Gallardo quien también sufre las consecuencias de la cirugía de glúteos que Lotocki le practicó 15 años atrás.

Cinthia Fernández explotó al ver a Aníbal Lotocki hablando de la salud de Silvina Luna

En medio del delicado estado de salud de Silvina Luna, internada en terapia intensiva en el Hospital Italiano, Cinthia Fernández explotó al ver a Aníbal Lotocki nuevamente en televisión. La panelista de Nosotros a la mañana, El Trece, pidió la palabra después de ver la entrevista del cirujano en Telenoche, donde se defendió de las graves denuncias en su contra.

"Te voy a interrumpir porque estoy que me salgo de la vaina (le dijo Cinthia al Pollo Álvarez). Alguien me puede explicar, perdón por la palabra, ¿Cómo este pedazo de sore... se sienta cuando Silvina Luna está en terapia intensiva?", comenzó sin filtros.

"¿Cuántas veces se le pidió dar la cara? ¿Cuántas veces vino acá la mujer a hacer papelones y a mentirnos en la cara? ¿Le parece el momento correcto a este cara rota, a este mentiroso, a este negligente que sigue operando?", continuó indignada.

Y remarcó: "No se puede creer que destruyó la vida de un montón de personas. Mató a gente. Se murió gente en el quirófano". "O sea, ¿él es un santo? ¿Siempre la culpa es del cuerpo de la persona? ¿Siempre el cuerpo rechaza? ¿Siempre lo que puso es correcto? Le hacés análisis a las personas y tienen hasta silicona líquida adentro", agregó Cinthia.

Y profundizó: "Este cara rota, que se toca la nariz, que tiene gestos de mentira, que tartamudea, que no supo sostener preguntas de sus víctimas, con su propia ex mujer Pamela Sosa. ¿Es el momento?".

"Es un reverendo sorete. Es desubicado sentarse hoy cuando una persona lucha por su vida. Una persona que tiene consecuencias de un chabón que no es cirujano plástico. ¡Es una vergüenza!", finalizó contundente.