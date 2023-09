La furia de Virginia Gallardo ante el pedido que le hacen a las víctimas de Lotocki

Ximena Capristo sobre Silvina Luna - captura Socios del espectáculo.jpg

Y agregó: “Que esto sea una causa multitudinaria, que eso va a ayudar a que más allá de que lo inhabiliten por estos años, que todas las mujeres que tienen esa bomba de tiempo en el cuerpo puedan también hacer justicia por Silvina y por ellas mismas”.

Esta palabras hicieron reaccionar inmediatamente a Virginia Gallardo, quien interrumpió para aclarar su postura. "Me pasa algo con eso. Lo digo siempre, igual a favor, pero con las marchas es lo mismo. Lo de que todas denuncien es como si fuera una labor nuestra”, dijo de entrada.

“La justicia tiene que actuar, no hace falta que todas denuncien ni que todos vayamos a diez marchas más”, agregó molesta mientras uno de los conductores remarcaba que esa medida "visibiliza". “Sí, divino, todo divino, pero hace falta que siete mil personas denuncien para que este hombre vaya preso. Realmente estamos desvirtuando todo”, se preguntó molesta Virginia.

“Ya tiene cuatro denuncias y tiene cuatro muertes… Cuánto más…” volvió a preguntarse visiblemente enojada, mientras Adrián Pallares intentó calmar las aguas reconociendo que tampoco es cuestión de "que se convierta en una caza de brujas de quién tiene el producto y quién no, porque cada uno decide. Hay gente que lo tiene y no lo quiere decir porque no quiere asustar a su familia, a sus hijos. Cada uno lo maneja a su ritmo”.

Virginia Gallardo se cansó de las mentiras y reveló que sustancia le colocó Aníbal Lotocki

Virginia Gallardo es una de las famosas que hace ya varios años denuncia al médico Aníbal Lotocki luego de ser operada por él en el año 2011. Si bien la modelo ha hecho numerosos descargos en televisión, tras la muerte de Silvina Luna recientemente se pronunció nuevamente en contra del polémica cirujano.

Todo sucedió en Socios del Espectáculo (El Trece), donde Virginia se desarrolla como panelista. Allí le realizaron una entrevista al periodista Ignacio González Prieto, para hablar acerca de la investigación que se llevará a cabo tras la muerte de Silvina.

En ese sentido, el periodista hizo referencia al metacrilato y explicó: “El metracilato es prácticamente la silicona, que en una prótesis mamaria o un glúteo va encapsulada, pero vos no la podes liberar al cuerpo”. Fue entonces cuando la panelista lo interrumpió y aseguró: “Tampoco era metacrilato. De hecho en algún momento, porque recordaba charlas viejas, él salió a decir que era subiton”.

“Nos íbamos enterando ahí. Hablamos de pegamento para caderas, para prótesis dentales, pero metacrilato no. Inclusive en una mediación, la abogada de Lotocki llevó a la única proveedora y me confirma que me estaban mintiendo”, contó.