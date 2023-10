El angustiante desahogo de Gabriela Trenchi tras ver a Aníbal Lotocki preso: "Sos un asesino"

"Ojalá apele y no salga! Nueve años esperando esto, mientras padecemos los dolores y sentados en una bomba de tiempo. Tener que esperar de otras causas a para que nos escuchen!", comenzó su mensaje.

"Ojalá casación levante mi estafa del envenenamiento que tengo en el cuerpo. O como le llaman ellos. Que no salga con ningún acomodo. Ni tobillera", siguió.

"Que sufra día a día cómo padecemos nosotros. Nueveeeeee añosssss! Me arrebató no tengo piedad sos un asesino! #jueces #justicia #impunidad. Para ustedes Cris, Silvina", finalizó Gabriela Trenchi.

Cabe recordar que Aníbal Lotocki fue condenado en febrero de 2022 a la pena de cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer la medicina tras haber sido encontrado culpable del delito de lesiones graves en las denuncias por los casos de Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis, Gabriela Trenchi y Pamela Sosa.

El impactante sueño del hermano de Silvina Luna horas antes de la detención de Aníbal Lotocki

En la tarde del miércoles se conoció que la Justicia ordenó la detención de Aníbal Lotocki tras ser procesado por homicidio en la causa que investiga la muerte de Cristian Zárate, ocurrida en abril de 2021.

En este contexto, ya concretada la detención del cirujano tras acordar su entrega, Ángel de Brito reveló en LAM, América Tv, cómo vivió Ezequiel, hermano de Silvina Luna, las horas previas a que el médico que operó a su hermana quedara detenido y dio un impactante dato.

“Cuando vi que se entregó Lotocki tras el pedido de detención, hablé con el hermano de Silvina y no lo podía creer. Aunque me dijo: ‘hay que ser cautos porque esto ya pasó’. Como decíamos antes, Aníbal estuvo detenido y después salió”, comenzó el conductor.

Y siguió: “Me dijo: ‘¿vos podés creer lo que me pasó hoy? Me desperté de madrugada, llorando, muy angustiado y había soñado con Silvina’. Me agrega: ‘te lo cuento porque ni yo lo puedo creer. Lo vivo ahora como un mensaje por todo lo que pasó después’”.

“Se acostó normal, como cualquier día, y en el medio de la noche soñó con su hermana y se levantó angustiado y llorando, y no podía controlarlo", continuó Ángel.

"Después vino todo lo que ocurrió durante el día. Es increíble, es creer o reventar, pero esto le pasó a Ezequiel hoy con todo el dolor del mundo”, remarcó el periodista.

Y aseguró que "La autopsia (al cuerpo de Luna) tarda 45 días hábiles o un poquito más, aún no están los resultados".