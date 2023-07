 El angustiante mensaje de Lucas Benvenuto tras la reaparición de Jey Mammon

Lo cierto es que mientras Mammon sentaba su posición en la pantalla chica, Benvenuto se comunicó con el conductor de LAM vía WhatsApp para confiarle cómo vivía la reaparición mediática de Jey.

La palabra de Lucas Benvenuto tras la reaparición de Jay Mammon - Captura LAM.jpg

“Le pregunté si tenía una foto a los 16 años para ver cómo era” contó entonces, por la noche, Ángel de Brito desde LAM. Y la respuesta del patinador fue abrumadora: “Tengo algunas fotos de niño, no de esa edad. Las únicas fotos que tengo de esa edad son las que sacaron los pederastas que estuvieron conmigo”.

Asimismo, de Brito reveló que Lucas le dijo: “Aprovecho que me hablaste para decirte que estoy muy mal de ánimo. La estoy pasando muy mal, hoy falté a dar las clases de patín. Es muy parecido a cuando era un niño y tenía esa sensación de que hablar estaba mal, y si bien el 90% de la sociedad está conmigo, me siento solo igualmente”.

“Así salga bien o mal todo esto nadie va a arreglar lo que rompieron adentro mío. Me da igual lo que pase, no me van a devolver eso”, completó Lucas su catarsis virtual con el periodista, para luego despedirse excusándose por no querer seguir hablando del tema.

La dura advertencia de Jey Mammon a los amigos del medio que le soltaron la mano

Jey Mammon está dispuesto a hacer todo lo que esté a su alcance para limpiar su buen nombre luego de revuelo que se generó por la denuncia de Lucas Benvenuto.

Este miércoles, el conductor y humorista estuvo en Intrusos (América TV) y habló a fondo del caso. En un momento de la entrevista con Flor de la V se refirió a su participación en los premios Martín Fierro 2023.

Jey confirmó que irá a la ceremonia, que trasmitirá Telefe, y reveló que hará cuando se cruce con aquellas figuras del medio que descreen de su versión de los hechos.

Jey Mammon (7).jpg

"El domingo voy a ir a los Martín Fierro con la frente en alto, porque no tengo nada que esconder, y que me miren a la cara los que no tienen nada que esconder también, que me saluden si quieren y, si no quieren, que no me saluden", exclamó, tajante, aunque evitó dar nombres.

Por último, Jey señaló que ya no le quiere dar importancia a la postura que tomen quienes antes eran sus amigos y hoy no lo son. "Si hablan por atrás, que hablen por atrás. Si me quieren creer, que me crean, y si no me quieren creer, que no me crean", sentenció.