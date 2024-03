El anuncio en Gran Hermano que podría cambiar el rumbo del juego

Según trascendió, la idea de la producción sería darle chance de reingresar a otros ex jugadores, en combinación con una consigna para que alguien del público pueda ir a pasar unas horas en la casa.

En las redes, muchos fanáticos del reality creen que Lucía Maidana podría tener la oportunidad de volver al juego. Aunque es algo factible, hasta el momento, Santiago no dio más precisiones, con lo cual no es más que una expresión de deseo de los admiradores de la salteña.

Lucia Maidana

La picante teoría de Furia sobre una decisión de Gran Hermano que puso en alerta a Rosina

Esta semana la casa de Gran Hermano se reconfiguró con el ingreso de nuevos participantes y la vuelta de Denisse González y Sabrina Cortez, que ganaron el golden tickets para tener una segunda oportunidad en el juego.

Furia, como experta estratega, analiza cada mínimo detalle. En una charla con Rosina Beltrán, la personal trainer advirtió que le pareció extraño no ver entrar a Lucía Maidana, que se fue hace poquito del reality por decisión de la gente.

“¿Por qué no la dejan entrar a Luchi? No me cierra...", le dijo Juliana Scaglione a la uruguaya, que reconoció sentirse también desconcertada. "Habrá saber qué estará pasando afuera...", sumó la morocha.

En Twitter, el video de la conversación entre Furia y Rosina fue bastante comentado. Un usuario se animó a arriesgar una teoría que explicaría por qué la producción no dio luz verde al reingreso de Lucía. “Por chorros y homofóbicos no la dejan entrar... por chorros y homofóbicos”, señaló, un fan de la salteña.