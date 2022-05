El ataque transfóbico que vivió Mariana Genesio Peña en la calle

Embed

"Hay dos géneros, nada más", gritó el sujeto. "Es una persona", le contestó Alejandro Castelo, cronista de LAM. "Es un trava. Solo hay dos géneros, los demás son todos trastornos mentales", insistió el atacante.

Genesio Peña indicó que la situación la tomó por sorpresa y nunca le tocó vivir un hecho similar. "La verdad es la primera vez que me pasa y me parece que hay que estar atentos a estas cosas", reflexionó.

Por último, la actriz señaló que en las redes sociales y en los medios hay muchas personas que expresan su rechazo a personas de la comunidad LGBTQ. "Hay muchos mensajes de odio contra las personas trans y quienes piensan distinto", sentenció.

Mariana Genesio Peña apoyó a Facundo Arana con un revelador posteo

Facundo Arana se encuentra en medio de una gran polémica luego de las explosivas declaraciones de Romina Gaetani en LAM, América TV, dando tremendos detalles de su experiencia laboral con el actor.

"Tuvo actitudes violentas conmigo ahí adentro de la novela (Noche y Día). Griterío, palabras que no están buenas, golpes en la mesa. Hay testigos de hecho. Era algo de ahí en el trabajo, quizás tenía un arranque...", sostuvo la actriz.

En este contexto, Arana rompió el silencio desde su cuenta de Instagram y aclaró que llevará el tema a la vía legal: "Buenas noches. A partir de los hechos ocurridos en los últimos días, hemos tomado la decisión de pedir el patrocinio del estudio del Dr. Fernando Burlando. Gracias".

Mariana Genesio Peña, quien trabajó en 2019 con Facundo Arana en la ficción Pequeña Victoria, Telefe, sorprendió desde las redes con un fuerte posteo en apoyo a su ex compañero de trabajo.

"Solo paso por acá para recordarles que @facundoaranatagle es de los compañeros de trabajo más respetuosos y cariñosos que conocí. Compartí con él meses de trabajo, horas, días enteros de filmación en un estudio y en exteriores, y siempre, siempre lo vi ser generoso y cálido con todas y cada una de las personas dentro y fuera del set", indicó Mariana.

Y destacó: "El único que llama por teléfono a sus compañeros para saber cómo están, si necesitan algo, si puede ayudar, para compartir una idea, dar y/o pedir un consejo. Sólo eso. Nadie me pidió que cuente esto. Y no voy a dar ninguna opinión de nada. Me dieron ganas de contar esto porque lo siento. Facundo es una gran persona #PequeñaVictoria #Antemma".