La desopilante anécdota que contó Mariana Genesio Peña en La Pu*@ Ama: "Me quedé..."

"Estaba viviendo en Nueva York y teníamos un grupo de amigos del teatro. Ahí se hace una especie de festevial, una vez al año, donde se llama 24/7", comenzó contando Mariana.

Luego, agregó: "Entonces juntan a escritores, autores y actores. A mí me llaman para actuar y eso se hace la noche anterior. Se hace una especie de cocktail y esa noche se va el autor con la idea a su casa, a escribir".

En esta sintonía, la actriz siguió detallando: "Al otro día, los actores nos levantamos con el texto para ir a ensayar y a la tarde se estrena. El problema fue que Nico (su ex pareja) se va a escribir y yo me quedé de cocktail".

"Cuando me levanto, me doy cuenta que tengo la peor resaca de mi vida. Lo ensayo como puedo, encima era una obra muy física. El tema es que en un momento mi personaje se desmaya, por unos segundos, y sigue. Yo me desmayé y me quedé dormida", relató entre risas Genesio Peña.

"Me quedé dormida en plena función. Yo sentía que me pegaban como patadas", cerró.

El drama de Mariana Genesio Peña tras haber sufrido un robo

Mariana Genesio Peña anunció hace pocos días que sigue soltera pero que aún mantiene un gran vínculo con con Nicolás Giacobone, el premiado guionista. Pero ahora, la actriz denunció que le robaron unas fotos.

Hasta ahí la interprete de “Pequeña Victoria”, estaba tranquila hasta que se enteró que las estaban usando en una aplicación de citas.

Unos amigos le avisaron que vieron una cuenta con fotos suyas y Genesio Peña aseguró que no se trata de ella.

“Soy a la antigua totalmente a la hora de conocer a una persona. Me gusta el bar y esta cosa de la calle, el encuentro sorpresivo. Soy medio romántica en ese sentido, soy medio cursi, pero prefiero eso. A las app no las uso y, por más que esté soltera me da pudor, aparecen fotos mías me dijeron en Tinder”, contó la actriz en una nota con Mitre live.