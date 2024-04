El brutal sincericidio de Florencia a Mauro contra Furia en Gran Hermano: "Te está denigrando"

“Si yo llego a decir algo así, estoy canceladísimo, me voy así”, reflexionó el interés amoroso de Furia e hizo un chasquido con los dedos. “Sí, pero sabés que no lo pasan, lo que dice ella, para mí. Porque no puede ser”, opinó Flor sobre la producción de Telefe.

“Y que tenías el pito chico también lo dijo”, disparó filosa la rubia. “Y bueno, sí, ¿qué querés que haga? No puedo hacer nada”, le respondió sin hacerse mucho drama. “Está bien, pero ¿para qué te hace eso? O sea, vos hacé lo que quieras, pero te está denigrando, b...”, agregó la jugadora.

“Es que a ella le sirve todo esto, entendés. La única que gana con todo esto es ella. Porque anda diciendo afuera que está sola, que nadie le comparte; ¿no viste que está todo el tiempo diciendo que somos egoístas? Vos, después, le querés dar un huevo o algo, y te dice que no”, contó Mauro.

Embed

Escandaloso cruce entre Furia y Mauro en Gran Hermano: "Me tenés harta"

Juliana 'Furia' Scaglione y Mauro D'Alessio son la pareja más importante de este Gran Hermano (Telefe), sin embargo, en las últimas horas, los jugadores discutieron fuerte y su relación -ahora- pende de un hilo.

Todo comenzó el sábado a la noche cuando Mauro le dijo a la tatuada: “Hay cosas que no entiendo, pero eso de pincharme o pelearme para que discuta o entre, me parece que no va”. ”No soy Catalina y no hice eso, dejá de mentir”, le respondió Furia. “No malinterpreto, yo solo actúo por lo que veo, no por lo que me dicen”, disparó el joven oriundo del barrio porteño de Villa Urquiza.

“Yo no dije nada, así que no me jodas”, le contestó Juliana. Inmediatamente, Mauro recordó: “Sí, me dijiste gil y hoy a la mañana pinchándome todo el día y ahora recién dijiste ‘seguro se lo va a comer el fo... de Mauro’”.

Embed

“¿Pero por qué te tomás todo tan a pecho?”, quiso saber Scaglione. “No me lo tomo tan a pecho, está todo bien, me chupa un huevo, pero no me cabe, nada más”, dijo Mauro para cerrar el tema. “Bueno, disculpame no sabía que eras tan sensible”, acotó la participante más popular del reality.

“Pero está todo bien, yo jamás voy a hablar mal de vos ni nada por el estilo, ni voy a entrar en ninguna cosa que no entienda”, remarcó Mauro. “¿Pero qué pasa, como no tuviste cena tenés que hacer esto?”, le dijo entre risas la tatuada, mientras circulaba por el living Emmanuel Vich.

“Aparte, si querés hablar conmigo hablás conmigo, no con el grupo entero. Si querés hablar conmigo hablás conmigo, no con mis compañeros incluida yo que estoy adentro”, lanzó Furia.

“Pero no tiene nada de malo lo que estoy diciendo”, se justificó Mauro. "Pero ellos no son parte de lo que yo hago con vos”, le contestó la jugadora. “Pero pueden escuchar tranquilamente”, se defendió D'Alessio,

“Por eso mismo, porque te gusta que lo escuchen”, agregó Furia y expresó enojadísima: “Sos muy chiquito, me voy, cuando se te pase, avisame y si no, andá a la con... bien de tu madre, me tenés harta”.