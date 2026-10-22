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Cande Vetrano contó cómo cambió su rutina con Andrés Gil tras ser mamá: "Está complejo el tema de la noche"

La actriz habló en exclusiva con PrimiciasYa.com sobre el estreno de Verdades sumergidas y reveló cómo se organiza con su pareja para compartir un momento frente a la pantalla desde que fueron padres.

A24.com | Juan Pablo Godino
por Juan Pablo Godino | 22 oct 2026, 14:10
Cande Vetrano contó cómo cambió su rutina con Andrés Gil tras ser mamá: Está complejo el tema de la noche
Cande Vetrano contó cómo cambió su rutina con Andrés Gil tras ser mamá: "Está complejo el tema de la noche"
Cande Vetrano contó cómo cambió su rutina con Andrés Gil tras ser mamá: Está complejo el tema de la noche
Cande Vetrano contó cómo cambió su rutina con Andrés Gil tras ser mamá: "Está complejo el tema de la noche"

Cande Vetrano atraviesa una etapa de mucho movimiento, entre la maternidad y sus proyectos como actriz. En diálogo exclusivo con PrimiciasYa.com, compartió su entusiasmo por el estreno de Verdades sumergidas, la serie que llega a Telefe y Flow, y contó cómo cambió la rutina con su pareja, Andrés Gil, desde que fueron padres de Pino.

Consultada sobre si suelen mirar series juntos, Cande fue sincera: “Muy pocas series miramos. Está complejo el tema de la noche, así que trato de ver un poco. Esta me la devoré, imaginate”, aseguró sobre la ficción que protagoniza.

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A la hora de elegir qué ver, la pareja encontró una dinámica para repartirse las tareas y las decisiones. “Vamos rotando. Si uno cocina, el otro va eligiendo a ver qué va a poner, depende”, explicó.

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Cande Vetrano adelantó la historia de Verdades sumergidas

Con muchas ganas de compartir el resultado con el público, la actriz contó que el estreno se hizo esperar: “Estamos esperando este estreno hace un montón de tiempo. Realmente tengo muchas ganas de que la gente se meta en esta historia, que es muy atrapante”.

Sobre la trama de la ficción que se verá desde este sábado por Telefe, adelantó que todo comienza con un grupo de amigos que viaja a un pueblo costero para pasar un fin de semana. Allí, su personaje desaparece y se abre un misterio que atraviesa a todos.

“Todos los personajes tienen un mundo interior muy complejo, las verdades y las mentiras van saliendo a la luz”, explicó. En ese recorrido resulta fundamental la fiscal interpretada por Soledad Villamil, a quien definió como “una genia absoluta”.

El proyecto llegó a sus manos hace cuatro años y, después de una larga espera, finalmente podrá mostrarlo. “Las cosas salen cuando tienen que salir y creo que es el momento perfecto para que la gente lo disfrute”, expresó.

Además, celebró que la ficción argentina tenga espacio en la televisión abierta: “Parece que es un acto revolucionario estrenar una serie de ficción argentina, pero me pone muy contenta”.

El nuevo proyecto de Cande Vetrano y su presente como mamá

Mientras disfruta de este lanzamiento, Cande ya está trabajando en otra producción, esta vez con un registro diferente.

“Estoy filmando una serie que me pone muy feliz, estoy muy entusiasmada, junto a Jimena Barón y Muriel Santa Ana. No puedo contar, pero es una comedia, algo totalmente distinto”, adelantó.

Cuando le preguntaron si también tenía ganas de sumar teatro, respondió entre risas y dejó en claro cómo está repartido su tiempo: “No me des más. Estoy con la serie full, siendo madre, así que ya estamos”.

     

 

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