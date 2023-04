El cariñoso mensaje de Guillermina Valdés a Marcelo Tinelli a minutos de comenzar su cumpleaños

previa del cumple de marcelo tinelli.jpg

Claro que el flamante director artístico de América TV, que en el mes de julio volverá a la pantalla chica con su icónico ShowMatch de la mano del Bailando, entre plato y plato comenzó a recibir infinidad saludos que fue agradeciendo por supuesto.

Marcelo Tinelli y sus cinco hijos.jpg

Pero hubo uno particular que Marcelo no dudó en compartir desde sus Instagram Stories: el de su última pareja y madre de Lolo, Guillermina Valdés. "Feliz cumple queridísimo Marce, por estos casi 10 años de amor y amor y amor... que tanto bien me hicieron y por este maravilloso hijo que compartimos siempre deseándote todo el amor que merecés" le deseó la modelo junto a una emotiva postal de los dos con su hijo en común.

Y como todo caballero que es, Tinelli agradeció el mensaje por la misma vía demostrando así el excelente vínculo que mantienen a pesar de haber terminado la relación de pareja: "Gracias Guille querida!! Este amor va a estar siempre en cualquier forma. Feliz y emocionado de compartir este hijo hermoso que gestamos".

4.jpeg

Se conoció cómo será el nuevo Showmatch de Marcelo Tinelli en América TV: "Me gustaría que sea el Bailando histórico"

El desembarco de Marcelo Tinelli a América TV ya es un hecho, y tras muchas especulaciones este miércoles, en LAM, se conocieron los detalles de cómo será el nuevo formato que el conductor presentará en el prime time de la señal.

"A partir de julio vamos a hacer un programa en el prime time, vos me vas a hacer el pase", le dijo entre risas a Ángel de Brito, y confirmó que su horario será el de las 22. "Se va a llamar ShowMatch y Bailando 2023, si es que lo hacemos, estamos con muchas ganas de poder hacerlo, yo creo que es un formato que me dio muchísimas alegrías", comenzó el conductor.

"Hay mucha gente que me pide que vuelva con el humor, pero cuesta más, hay mucha susceptibilidad para hacer humor en argentina", aseguró y sumó "con ver las cosas que ven los chicos en YouTube ya te das cuenta que es imposible. Si yo pusiera a Yayo al aire haciendo el cuarteto obrero vamos presos", detalló el conductor.

TINELLI EN AMERICA.jpg

"Cambiaron los tiempos pero me parece que el Bailando es un formato muy rendidor que a la gente le gusta mucho. Pero tengo muchas ideas, la interacción en la pantalla, la visualización 360°, el streaming esta muy fuerte , el Twitch también tiene que estar, y considero que todo tiene que estar al mismo tiempo. No le va a quitar audiencia, le va a sumar", reflexionó.

"Es un Bailando que estamos pensando mucho, sobre todo en los participantes, pensamos en participantes muy interesantes, y con respecto a los jurados, me gustaría que sea el tradicional jurado tradicional, el histórico, y eso la gente lo valora mucho", se sinceró sobre lo que espera el público en la pantalla de América.

"Habrá dieciséis o dieciocho parejas, y cuatro jurados, si llega a haber un quinto jurado va a ser una sorpresa, y vamos a ir los días lunes, martes, jueves y viernes", adelantó el flamante director artístico de América TV.