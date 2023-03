El video de la sorpresa más especial para Marcelo Tinelli a días de su cumpleaños: "No lo puedo creer"

Embed

Marcelo mostró un video en Instagram donde se ve la tremenda sorpresa que le dio su hija Juana Tinelli al volver de París, Francia, antes de lo previsto, y así sorprender a su papá a pocos días de su cumple. Se acercó a la habitación y el animador al darse cuenta de su presencia se fundieron en un eterno abrazo.

"Y si algo me faltaba para completar esta inmensa felicidad que tengo, es que haya vuelto de París, de sorpresa para mi cumple @juanittinelli1. Con lo que la extrañaba", reflejó emocionado el conductor en su posteo.

Y agregó lo que sintió al ver a su hija al lado: "Casi me muero cuando me despertó esta mañana. Me morí de amor. Ahí estaba Justo @lucianotirri para grabar este momento único. Te amooooooo mi Juani, mi pebe hermosa. Voy a pasar mi cumple con mis 5 hijos acá. No lo puedo creer".

La palabra de Marcelo Tinelli a LAM tras confirmar su llegada a América

Marcelo Tinelli tuvo un mano a mano con Ángel de Brito en LAM, donde contó cómo se gestó su desembarco y cómo será su programa. El conductor reveló cómo nació su acercamiento a la pantalla de América Tv: "Las charlas vienen hace muchos años y siempre tuvimos la mejor. Con Gabriel Hochbaum y Daniel Vila siempre conversamos y estaban las ganas de trabajar juntos. Mucho ha tenido que ver Gustavo Scaglione, mi querido amigo, el dueño del canal 3 de Rosario", afirmó.

"El 10 de enero hicimos un asado en casa y empezamos a ver si este proyecto podía dar a luz. No fue una negociación fácil, pero creo que, después de tantos años de estar acostumbrados a un espacio de trabajo, me parecía que era interesante venir a una casa nueva. Por eso, yo digo que vengo a aprender", continuó.

Por otro lado, Tinelli anticipó cuándo estará al aire. "En julio vamos a hacer un programa en el prime time. Vos me vas a hacer el pase a mí. Vos vas hasta las 10 y ahí hacemos el pase", le dijo el conductor a Ángel de Brito.

El periodista le consultó si están trabajando en una nueva edición del Bailando. "Vamos a las 22, lunes, martes, jueves y viernes. Se va a llamar Showmatch y Bailando 2023, si es que lo hacemos. Estamos con ganas de hacerlo. Es un formato que me dio muchas alegrías", sostuvo.

Al finalizar, Tinelli deslizó algunos nombres para la pista del certamen. "Van a ser 16 o 18 parejas. Estamos pensando algunos nombres. Me encanta Alfa y otros participantes de Gran Hermano 2022. Julieta Poggio es divina también", sentenció.