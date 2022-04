El Chyno Agostini y una fuerte frase contra Fede Bal: "Hizo un daño muy grande"

"Si llega la cosa que nos cruzamos en algún momento y yo tampoco le voy a no sé… dar una piña entendés. No es mi estilo tampoco. Si no me doy cuenta que está el chabón, la mejor y me levanto y me voy", detalló.

"No voy a charlar con una persona que bueno que pasó por mi familia y fue un daño muy grande, fue pasar de página también para nosotros. Hablo de mi hermana Barbie", afirmó el hijo de Daniel Agostini y Nazarena Vélez.

Luego, continuó: "No sé si fue el peor cuñado, me da igual. No sé si fue el peor el mejor. No voy a opinar porque me da lo mismo". "No trabajaría con Fede por todo lo que repercute en mi familia. No es algo que yo quiera hacer", aseguró

"Puede ser que Fede Bal me haya defraudado, por eso te digo que no sería mi estilo ir a empujar a alguien o ir a pegarle. Yo soy muy pacífico, pero más allá de todo, yo no le haría ningún daño ni nada, no le deseo el mal a nadie", cerró Chyno Agostini sobre Fede Bal.

Chyno Agostini Barbie Vélez.jpg Chyno Agostini se mostró del lado de su hermana Barbie Vélez tras la escandalosa separación de Fede Bal.

Carmen Barbieri fue muy dura con Nazarena Vélez

Después de que Nazarena Vélez diga públicamente que no hay chance de una oportunidad de reconciliación con Carmen Barbieri, la capo cómica hizo fuertes declaraciones para la madre de Barbie Vélez.

“Es respetable. ¿A mí me preguntaron si quería tomar café con ella? Yo tampoco quiero”, disparó Barbieri a Karina Mazzocco -A la tarde- en las tardes de América TV . Y agregó con su verborragia habitual, después de que Nazarena dijese que su límite había sido que le haya adjudicado la muerte de su ex marido -Fabián Rodríguez quien se suicidó en 2014-, “Cuando se metió con mi hijo también fue mi limite”.

Y como para dejar en claro a qué se refería, la conductora de Mañanísima (Ciudad Magazine) remarcó “No voy a olvidar que lo llamó asesino a Fede. Las dos tenemos nuestros límites y es respetable”, dolida por las palabras de Nazarena Vélez luego que ella comentó hace día que no tendría inconveniente en juntarse con ella para hablar.