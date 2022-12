El comentario sin filtro de Carmen Barbieri a Estefi Berardi cuando confirmó su separación

"Sí, me separé. Pero yo estoy re bien. Me separé hace poquito. Tomé la decisión hace un tiempo. No es de un día ara el otro. Es algo que se venía hablando", dijo Estefi Berardi, causando la sorpresa de sus compañeros de ciclo.

Además, Berardi aseguró que el fin del noviazgo con Mauricio Colello se dio armoniosamente y sin conflictos: "Terminamos bien. Fue la semana pasada".

Embed

Carmen Barbieri se mostró con sorpresa tras la noticia que dio su compañera, quien admitió que esta decisión la venía procesando hace bastante tiempo y la semana pasada decidió el fin del noviazgo.

Lo cierto es que también llamó la atención el comentario que le hizo Carmen Barbieri a Estefi Berardi apenas contó de su reciente separación.

“¿Ya lo contaste en otro lado?”, indagó la conductora, instantes después que la panelista le dijo que estaba separada hace poco. Y Berardi contestó: “No, no lo conté en ningún lado, no lo iba a contar igual”.

A lo que Mariano Caprarola acotó: “Las mujeres toman su tiempo y hacen un duelo antes de separarse”. Y entonces la conductora lanzó sin filtros: “Y los hombres no se separan nunca y te siguen cagan…”.

carmen barbieri.jpg

Estefi Berardi, tentadísima por una frase de Agustín de Gran Hermano 2022

Tras haber sido el participante menos votado para irse de la casa de Gran Hermano 2022, Agustín Guardis se convirtió en el más querido por el público y desde el encierro habló de su estrategia que le causó gracia a Estefi Berardi, y así lo hizo saber.

El hermanito había dicho: "A partir de hoy quedó inaugurada la etapa dos y vamos a ir jugando cada vez más fuerte... Vamos a ir metiendo cositas nuevas, herramientas nuevas de juego y vamos a ir estando en los detalles, porque mi juego está en los detalles. A partir de ahora, con la etapa dos inaugurada, este tiene que ser nuestro juego".

Además como también agregó, casi ya considerándose ganador: "La semana ya arrancó picante. Espero que me sigan la banca como hicimos en la etapa uno, en la dos vamos con todo. Salió con creces, muy bien. Ahora ya todos saben que en la casa anda suelto el león y el que quiera enfrentarse a él, va a tener que probar los dientes".