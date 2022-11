Estefi Berardi, tentadísima por una frase de Agustín de Gran Hermano 2022: "Parecía poseído..."

Además como también agregó, casi ya considerándose ganador: "La semana ya arrancó picante. Espero que me sigan la banca como hicimos en la etapa uno, en la dos vamos con todo. Salió con creces, muy bien. Ahora ya todos saben que en la casa anda suelto el león y el que quiera enfrentarse a él, va a tener que probar los dientes".

Estefi y Agustín de GH - captura Mañanísima.jpg

En tanto, desde Mañanísima (Ciudad Magazine) analizaron las palabras de Agustín Guardis, y Estefi Berardi no pudo con su genio y, tentada a más no poder, confió "La frase del león suelto me dio mucha risa. Parecía un poco poseído y tenía como la cara de costado".

"Era el pibe de La Llamada (la película). ¡Qué miedo me dio!", acotó Carmen Barbieri dándole la derecha.

Embed

La insólita promo de Telefe con Agustín eliminado de Gran Hermano 2022

El domingo 13 de noviembre, quien abandonó la casa más famosa del país fue Juan Reverdito convirtiéndose en el cuarto eliminado de Gran Hermano 2022.

Alfa, Juan, Agustín, Nacho y Daniela eran los cinco nominados de la noche y finalmente el público decidió que el taxista fanático de San Lorenzo sea quien deje el reality.

La placa final se definió entre Alfa y Juan. El participante de 60 años obtuvo el 11,86% de los votos mientras que el taxista logró el porcentaje más alto: 88,14%.

agustin.jpg Agustín Guardis, alias Frodo, el estratega de la casa de Gran Hermano 2022.

Sin embargo, tras la gala, Telefe publicó la publicidad para el programa del lunes con el clásico mano a mano del último eliminado con Santiago del Moro, pero hubo un grosero error.

El canal de las pelotas puso al aire la promo pero haciendo referencia a Agustín Guardis, uno de los participantes que estaba nominado pero que aún sigue en la casa.

Se ve que estaban todas las ventas del programa del lunes con cada uno de los nominados y salió al aire por equivocación la de Agustín, la cual fue detectada rápidamente entre los usuarios de Twitter que la volvieron viral.