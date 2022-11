Estefi Berardi disparó sin filtro contra Martina de Gran Hermano 2022: "Hizo cualquier cosa con tal..."

estefi-berardi-carmen-barbieri-y-pampito.jpg Estefi Berardi participa junto a Pampito en Mañanísima, el magazine que conduce a diario Carmen Barbieri (Ciudad Magazine).

"En la tele no podemos naturalizar estas cosas. La homofobia no es una pavada y puede dañar a un montón de personas. Entonces, que una chica diga de forma graciosa 'soy homofóbica'. No es gracioso", dijo Pampito.

Y sumó: "Después cuando fue a grabar su presentación que diga que le da asco la bisexualidad, tampoco me parece gracioso, ni provocativo. Nada. Es repudiable... Esta (chica) dijo esto con 30 puntos de rating, no es lo mismo que en las redes".

Martina Stewart Usher.jpg Ni bien salió de Gran Hermano 2022, Martina Stewart Usher visitó LAM (América TV), donde trató de negar sus polémicos dichos homofóbicos.

Fue allí cuando Estefi Berardi tomó la palabra. "Ayer la conocí en LAM y creo que es una chica que no tenía idea en dónde se metió. Y ellos corrían con la ventaja de que ya hubo otros Gran Hermano y podían ver de qué se trataba, pero no lo hizo”, opinó certera la ex Combate.

En tanto, cerró picante disparándole, no sin razón: "Ella no tenía ni idea. Se metió en un termo. Hizo cualquier cosa con tal de ser famosa a un precio de que la sociedad la está matando. Martina está súper mal".

Quién es Martina, la polémica participante de Gran Hermano 2022 que dijo que le da "asquito la bisexualidad"

Gran Hermano 2022 ni bien comenzó, revolucionó no sólo la televisión local sino, sobre todo, las redes sociales donde desde el preciso instante en que cada uno de los 18 participantes fueron haciendo su aparición comenzaron a ventilarse ciertos trapitos sucios de muchos de ellos. Y Martina Stewart Usher fue precisamente una de las denunciadas por maltrato.

Pero fue ella misma quien, desde su presentación oficial para el icónico reality, contó que tiene 25 años y es oriunda del partido de Tigre, en zona norte; así como también se reconoció caprichosa, fanática de Wanda Nara, declaradamente enemiga de la bisexualidad y dejó en claro que ella es heterosexual, por lo que sólo le gustan los hombres, generando reacciones maniqueas desde el vamos.

MARTINA STEWAR 1.jpg Martina Stewart Usher al momento de ingresar en la casa de Gran Hermano 2022. Sería eliminada dos semanas después.

En tanto, lo que se sabe de la joven que entró a la casa de Gran Hermano 2022 decidida a llevarse el mundo por delante, es que trabaja como profesora de educación física en una escuela y como personal trainer. Así como también en su currículum en el casting del ciclo de Tefele aseguró haber trabajado en periodismo deportivo en Racing, ya que también declaró ser amante de la pelota, e incluso haber salido con varios futbolistas si bien afirmó que no dará nombres.

Además Martina Stewart Usher, la participante que le pidió a Santiago del Moro que le permitan ingresar a la casa a su perro Atilio, por lo que puede verse desde sus redes sociales tiene un buen pasar dado que este verano estuvo de vacaciones en Estados Unidos, recorriendo Nueva York y los parques de Disney muy bien acompañada.