El comentario racista de Furia contra Martín Ku que indignó a los fans de Gran Hermano

Ahí, la tatuada opinó sobre la comunidad china y disparó: "No sé cómo mi papá aguantó tantos chinos. No sé... pero los quería mucho. Son insoportables, se creen el centro del mundo y no".

Los televidentes de Gran Hermano no tardaron en reaccionar en las redes al desubicado comentario y opinaron: "Además de gordofóbica ahora es xenófoba. Esta mina es un constante derrape"; "Qué horror que gente así siga adentro de la casa"; "Está totalmente desquiciada" y "No les va a quedar otra que sacarla hoy, está descontrolada".

La jugada promesa que tendrá que cumplir Furia si se queda en Gran Hermano

Este domingo llega una de las galas de nominación de Gran Hermano (Telefe) más picantes de esta edición. Juliana 'Furia' Scaglione, que tiene a gran parte de los jugadores en su contra, se enfrentará a su examiga Catalina Gorostidi.

En una reciente conversación que tuvo con Mauro D'Alessio y Emmanuel Vich en el sauna, Furia prometió: “Si me llego a quedar me voy a tirar en pelotas literal a la pileta, y no importa que haga frío. Esto no va a ser en tanga, va a ser en bolas".

"Y además voy a gritar más que la semana anterior”, agregó filosa.

El video de la charla entre los tres jugadores se viralizó rapidamente y los fans de la tatuada no tardaron en reaccionar. “Va a ser una locura su festejo”; “Esta mujer es una caja de sorpresas, nunca defrauda. Ojalá la temperatura ayude, porque se va tener que tirar en bolas y ahí voy a estar yo aplaudiendo y festejando con ella”, fueron algunos de los mensajes de los internautas.

La placa de nominados de esta semana está conformada por Furia, Catalina, Federico 'Manzana' Farías, Florencia Regidor, Virginia Demo, Paloma Méndez y Zoe Bogach.