Así fue la picante gala de eliminación de Gran Hermano

“Esperaba salir pero no tan rápido, así que gracias”, expresó la concursante oriunda de La Plata.

La segunda que salió de la placa de nominados fue Paloma Méndez, la participante que demostró tener talento para el canto. La joven obtuvo el 1,1 por ciento de los votos del público.

Más adelante, la tercera participante que continúa en competencia fue Florencia Regidor. La influencer recibió el 1,8 por ciento de los votos para irse del reality.

Después, Zoe Bogach fue la cuarta jugadora que salió de la placa de nominados. La joven obtuvo el 7 por ciento de los votos telefónicos del público.

Pasada la medianoche, el conductor Santiago del Moro anunció que Federico 'Manzana' Farías continuaba una semana más en el reality. El tucumo recibió el 13,1 por ciento de los votos.

De esta manera, el lunes, a las 22.30, se definirá la gran batalla entre Juliana 'Furia' Scaglione y Catalina Gorostidi. Una de las dos seguirá en la casa más famosa del país. ¿Quién de las dos vencerá?

Gran Hermano: la fuerte pelea entre Furia y Mauro que culminó en llanto

Este viernes en Gran Hermano (Telefe) Furia y Mauro tuvieron una intensa charla sobre su vínculo amoroso y la entrenadora tuvo duras palabras que dejaron al joven como un mar de lágrimas.

Si bien hasta el momento la pelea no fue vista, Juliana tuvo una íntima conversación con Emmanuel en el jardín donde replicó lo que fue su charla con Mauro y dio todos los detalles.

Indignada por las actitudes de su enamorada, Furia explicó: “El me dijo 'yo me quiero llevar bien con todos, además de que esté con vos' y le dije, te entiendo, pero eso es personal tuyo, a mi no me sirve estar con un pibe que está metido con ellas cuando yo estuve toda la noche sola”.

“Le dije, me parece que estás menos diez, y es el tercer llamado de atención que tenes conmigo de cómo te moves acá. Entonces, si queres tener sexo, es sexo y ya, pero sino no tengamos nada y déjate de hinchar porque afecta en mi juego lo qué haces y no me gusta”, sentenció.

Furia y Mauro - captura GH.jpg

En eso reveló las fuertes declaraciones que hizo hacia el y reconoció: “Me parece que sos un falso, le dije. Gil de mier…, falso, de todo le dije. No es que me fui de boca, pero sentí lo que hizo Manzana en un momento, que quiere caerle bien a todo el mundo”.

“Ahí se puso a llorar, me dijo yo no quiero perder esto, te quiero un montón, posta se puso a llorar. Nunca me pasó en la vida que un pibe que conozco hace un mes llore por mi, pero no es malo lo que hago, es sano para el”, continuó y enumeró las actitudes que más le perturban de él.

“Llegamos a conclusión de que él va a cambiar esas cosas, en realidad yo le quería cortar, porque por estrategia es lo más piola para que se pueda quedar un poco más, ahora, si esta haciendo esto, la gente lo va a ver y me va a venir a gritar porque va a ver su juego falso”, concluyó.