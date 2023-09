El conmovedor llanto de Nahuel Pennisi al hablar de lo que le dijo su hijo ante su ceguera

“Fue así: yo estaba en casa buscando unas cosas. Puntualmente, estaba buscando unas zapatillas. Y me acuerdo de que no las encontraba”, comenzó Nahuel Pennisi.

“Mateo, como te contaba al principio, entiende que papá no ve, de a poquito lo va incorporando, entonces le dije: ‘Matu, ¿me ayudás a buscar unas zapatillas que no encuentro?’”, agregó.

“‘Sí', me dice, y sube. Me acuerdo de que las empezó a buscar y las encontró al minuto, ¿viste?. Y entonces yo me puse muy contento y me acuerdo de que me dijo… Le digo ‘gracias papá, gracias Matu’. Y me dijo: ‘de nada, papá, yo estoy acá para mirar todo lo que vos necesites’. Y eso fue fuerte”, expresó Nahuel completamente conmovido.

Y reflexionó sobre este gesto de amor de su hijo: “Eso fue realmente fuerte, porque es como mis ojos. Y esto que una vez me dijo mi viejo, que los hijos son un pedacito de uno”.

El cantante, también padre de Alma, cerró: “Entonces, es como que los ojos de mis hijos son los míos. Y, digamos, yo tengo amigos que también dan la vida por mí, pero con los hijos no se puede comparar”.

nahuel pennisi 1.jpg

El dolor de Nahuel Pennisi: "No sabes cómo te voy a extrañar"

Nahuel Pennisi recibió una muy triste noticia hace unas horas con la muerte de su abuelo René, a quien despidió desde Instagram con un emotivo posteo.

"Anoche se fue mi abuelo. Después de varios días de lucha y entrega, está descansando en paz", comenzó su mensaje el artista, padre de Alma y Mateo.

Y siguió: "En realidad decirle abuelo es muy poco. Se fue mi guía, mi referente, mi ejemplo de vida más grande y más importante. El que me regaló mi primer bajo para animarme con la música… El que me crió con un amor tan grande y un corazón generoso que no lo puedo explicar".

"Se fue el más humilde, sencillo, valiente, el que me enseñó hacer un hombre y a caminar las calles de la vida…. Gracias René por tanto. Por amarme de esta manera, por amar profundamente a tus nietos y a toda tu familia. Y en especial gracias por el amor con que recibiste a mi mujer y a mis hijos", destacó Nahuel Pennisi a su abuelo René.

Y cerró: "Hoy tu rostro estaba mojado de nuestras lágrimas al despedirte. No sabes cómo te voy a extrañar abuelo papá!!! Te amo con toda mi alma y te voy a amar cada día más. Hoy me siento tranquilo y en paz, porque me está cuidando un ángel. Mi ángel René".