El conmovedor mensaje de Benjamín Vicuña a Magnolia por sus cuatro años

"Feliz cumpleaños, mi niña alegre. Tu risa sopla las nubes y el sol ilumina nuestros días. Eres amor en estado puro. Magnolia, mi flor preferida, primavera de mi vida", indicó.

Los seguidores de Benjamín Vicuña quedaron enamorados de sus palabras que no dudaron en ponerle like. Seguramente, en las próximas horas también llegará el saludo virtual de Suárez para su hija. ¿Habrá festejo? Seguramente sí y habrá que esperar para ver si Vicuña asistirá con su nueva novia, Eli Sulichin.

Eli Sulichin, la novia de Benjamín Vicuña, fue denunciada en la Justicia

Benjamín Vicuña pensó que le había llegado la calma con su nueva pareja, Eli Sulichin, tras el mal trago que atravesó con la China Suárez, luego de confirmar su separación en agosto del año pasado y todo el escándalo en el que quedó atrapada la actriz con Wanda Nara por el affaire que tuvo con su marido Mauro Icardi.

Pero no, el actor chileno no logra estar en paz. Ahora, su novia -la empresaria de 32 años- quedó en el ojo de la tormenta tras ser denunciada por dos ex empleados: “Años de trabajo en negro, violencia intrafamiliar, maltratos e insultos”, indicaron los motivos de la causa que ya está en la justicia.

Esta noticia sacudió la tranquilidad de Benjamín Vicuña que quizás esté dudando de la bondad de su nueva conquista, a quien conoció en el cumpleaños de Ana, la pequeña hija de su ex Pampita con Roberto García Moritán. El flechazo fue tan fuerte que el actor no dudó en mostrarse con ella este verano en Punta del Este.