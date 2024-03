El conmovedor mensaje de Mica Tinelli tras pasar un duro momento con Lisandro López: "Lloré una semana entera"

Por primera vez, la empresaria contó en público qué sintió cuando supo que debería llevar la relación con el defensor a distancia por cuestiones laborales de los dos.

"Leí o escuché por ahí, que lo contrario al amor, es el miedo. Siempre fui una persona muy miedosa en general, creo que ya lo conté , pero eso ya es algo que trabajo hace tiempo y que pude mejorar...", comenzó Mica Tinelli su sentido mensaje en Instagram.

"El año pasado, cuando a Licha le llegó la propuesta de venir a jugar a Arabia, lloré una semana entera, sin exagerar, porque sabía todo lo que eso implicaría. no poder acompañarlo 100% , una relación a distancia, viajar casi 30hs para poder vernos, diferentes horarios, rutinas, casi como si fuesen diferentes mundos", continuó a pura reflexión.

Y remarcó sobre esa dura experiencia de estar separados por miles de kilómetros: "Todo un poco (o bastante) complicado para una persona como yo porque sería una mentirosa si digo que no me cuesta, que muchas veces no me siento sola, que no volví a tener más ansiedad y algunas cosas más".

"Pero entendí, que las mejores cosas siempre están del otro lado del miedo, es decir, que a ese miedo hay que enfrentarlo, atravesarlo. Si fuese por mi cabeza, mi mente (que es la más difícil de controlar porque los pensamientos son como martillazos constantes) quizás hoy no estaría acá , pero mi corazón me dice lo contrario y me hace avanzar y seguir", se sinceró Mica Tinelli.

"Así que acá estoy, acá estamos @lichalopez2. Espero que podamos escuchar nuestros corazones, mucho más de lo que a veces escuchamos nuestra mente", finalizó la hermana de Cande a puro sentimiento su posteo.

La profunda reflexión de Mica Tinelli luego de tomar una importante decisión en su relación

Mica Tinelli y el jugador de fútbol, Lisandro Licha López, comenzaron su relación en el 2019. Sin embargo, el año pasado el joven fue transferido a un club de México y tiempo después a Arabia Saudita.

Por esa razón, ambos comenzaron una relación a distancia y pasaron a verse en determinados momentos, cuando alguno lograba encontrar un hueco en su vida laboral.

A raíz de esto, Mica se sinceró en su cuenta de Instagram y reveló que esa distancia la llevó a superar uno de sus grandes miedos.

Sucede que la hija de Marcelo Tinelli decidió viajar al país donde se encuentra su novio, y al llegar compartió una profunda reflexión.

"Emprendí mi viaje hasta Arabia con mucho miedo, no les voy a mentir. Hasta el 2021 yo no me animaba viajar sola en avión, me daba mucha fobia", confesó.

"Pero hay que largarse y hacer las cosas que a uno le dan miedo, porque lo mejor está siempre del otro lado! o así dicen.Más de 24 horas de viaje, un día entero sola en Arabia porque Lichi estaba concentrado, por ende lo vi recién después del partido que jugó anoche. No nos veíamos hace dos meses y medio más o menos, porque como algunos saben, nos respetamos y acompañamos en las decisiones personales de cada uno, el hoy en día tiene su trabajo acá , y yo en Argentina", continuó.

Luego habló acerca de cómo transitan su relación, donde lo primordial es el apoyo mutuo, y aseguró: "Sabemos que estamos construyendo, nuestro día a día (qué a veces a la distancia no es tan fácil) y también nuestro futuro, pero así y todo, elegimos seguir este camino juntos, y creo que con amor, compresión y paciencia (a veces mucha ) se puede ".