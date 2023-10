La profunda reflexión de Mica Tinelli luego de tomar una importante decisión en su relación

Sucede que la hija de Marcelo Tinelli decidió viajar al país donde se encuentra su novio, y al llegar compartió una profunda reflexión. "Emprendí mi viaje hasta Arabia con mucho miedo, no les voy a mentir. Hasta el 2021 yo no me animaba viajar sola en avión, me daba mucha fobia", confesó.

Mica Tinelli en Arabia

"Pero hay que largarse y hacer las cosas que a uno le dan miedo, porque lo mejor está siempre del otro lado! o así dicen. Más de 24 horas de viaje, un día entero sola en Arabia porque Lichi estaba concentrado, por ende lo vi recién después del partido que jugó anoche. No nos veíamos hace dos meses y medio más o menos, porque como algunos saben, nos respetamos y acompañamos en las decisiones personales de cada uno, el hoy en día tiene su trabajo acá , y yo en Argentina", continuó.

Luego habló acerca de cómo transitan su relación, donde lo primordial es el apoyo mutuo, y aseguró: "Sabemos que estamos construyendo, nuestro día a día (qué a veces a la distancia no es tan fácil) y también nuestro futuro, pero así y todo, elegimos seguir este camino juntos, y creo que con amor, compresión y paciencia (a veces mucha ) se puede ".

Mica Tinelli y Licha López

La romántica sorpresa de Lisandro López a Micaela Tinelli por los 4 años de novios: "Siento que..."

Micaela Tinelli y Lisandro López cumplieron cuatro años de novios y el futbolista sorprendió a la hija del conductor Marcelo Tinelli con una romántica sorpresa.

Mica compartió la imagen del hermoso ramo de flores que le envió el futbolista en ese día especial de los y además compartió un emotivo posteo en las redes.

"Cumplimos 4 años de novios con @lichalopez2 mas que novios siento que somos grandes compañeros, y que de eso se trata…", comenzó su sentido mensaje Mica.

mica tinelli licha lopez 1.jpg

"Amo el mundito que armamos, con o sin distancia de por medio, amo nuestra familia con Rosi y León (y Charly que se fue físicamente pero sigue estando siempre con nosotros)", siguió puro sentimiento.

Y cerró: "Amo nuestras risas, nuestras diferencias y todo lo que nos hace crecer como pareja y como personas. Por muchos años mas de amor, de compañía, de elegirnos todos los días. Te amo Lichi".

A lo que el defensor comentó en la publicación: "Felices 4 años y recién es el comienzo Tuta. Te amo mucho". Y Marcelo Tinelli comentó feliz: "Los amoooooo! Amo verlos tan unidos siempre. Y verte feliz y enamorada, me emociona y hace muy feliz a mi, hija hermosa".