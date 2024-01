El conmovedor mensaje de Pamela David tras la muerte de Adrián Serantoni

"Noticias tan inesperadas como tristes me sacuden. La vida es hoy, no hay derecho a mal gastarla, a renegar, a hacernos mala sangre. Tengo ganas de abrazarte mucho, Pablito", agregó la comunicadora.

"Que triste LPMQLP. Me dejaste junto a Pablo a mi pompón de amor. Sos un pedacito de nuestra familia", cerró emotiva David, en referencia a su perro que fue un regalo del productor.

Pamela David se sinceró al hablar de su vieja pelea con Alejandro Fantino: "Me fui..."

Pamela David tuvo un mano a mano con Ángel de Brito en LAM (América TV) y se refirió a sus dichos en Desayuno Americano sobre Alejandro Fantino.

"Le quiero decir a la gente que la manito es mía, pero el gesto lo aprendí de Fantino, que me hizo callar programas enteros, era el florero maquillado y peinado", había revelado la conductora el otro día en su programa sobre su paso por Animales sueltos. Pamela había dicho eso, luego de que Luisa Albinoni se quejara de que no la dejaban hablar.

Ahora, en LAM, recordó: "Me dio una oportunidad muy grande. Empecé en 2009 con Fantino. En esa época estaba Anita Martínez, Eber Ludueña y hacen un cambio porque se levantaba del aire. Salen ellos y entré yo. Y la verdad es que perduró".

"Para mí en 2009 crecí un montón, salí hacer notas, creo que tuve un crecimiento", reflexionó Pamela. "Lo mío es personal, yo lo viví así. Mirá lo que me vino a enseñar la vida tantos años después. Aprendo cómo lo vive el otro. Y no es personal. Hoy como conductora no es personal hacer callar a Luisa. Quiero escuchar a quien le doy el micrófono y son un montón de personas y no puedo seguir por acá y no es hacer callar. Y me puedo equivocar", admitió.

Natalie Weber, que estaba de invitada como angelita, le preguntó: "¿Te fuiste enojada del programa de Fantino?". La conductora, un poco incómoda, confesó: "No me acuerdo, pero puede ser, me fui muy enojada".

Más tarde, en una nota con Santiago Sposato, Fantino habló del tema y afirmó: "Nos mensajeamos con Pame y en ningún momento me tomaría a mal algo de ella".

"No lo tomé a mal. Lo contó en el contexto de un programa. Lo que sucede es que, a veces, lo sabemos todos los que trabajamos en vivo, a una declaración nuestra en la televisión se le puede dar cierto punch para que quede 'Uy,mirá lo que dijo' cuando en realidad, no fue nada terrible", remarcó Fantino.