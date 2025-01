El conmovedor video de Luisana Lopilato por el cumpleaños de su hijo Elías: "Nos hiciste fuertes"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Luisana Lopilato (@luisanalopilato)

"El que nos levantó en los momentos difíciles, el que nos hizo fuertes y nos mostró que siempre se puede", agregó, en alusión al difícil momento que atravesaron con su hermano mayor, Noah, quien en 2016 fue diagnosticado con cáncer de hígado.

"Con tu humor único, siempre positivo y dispuesto, llenás nuestra vida de risas y alegría", completó.

Y finalizó destacando que Elías es un niño lleno de amor y buena energía. "Sos el compañero que todos quisiéramos tener, y somos inmensamente felices de ser tus papás. Lo que más deseamos en este mundo es que seas siempre feliz y que sigas iluminando nuestras vidas con tu hermosa energía. ¡Te amamos con todo el corazón! Feliz cumple, hijo”, cerró.

Luisana Lopilato habló tras el regreso de Rebelde Way y reveló si será parte de la gira

Tras la confirmación del regreso de la banda Erreway a los escenarios de la mano de Camila Bordonaba, Felipe Colombo y Benjamín Rojas, Luisana Lopilato compartió un video y reveló si participará de la gira que será el año que viene.

"Hola a todos, sé que se pusieron re contentos con la vuelta de Erreway, yo también me puse muy feliz por ellos, me llenaron de preguntas en las redes sociales y estoy acá para contestarles", comenzó diciendo la actriz, quien encarnó en Rebelde Way al personaje de Mía Colucci.

"Muchos quieren saber si voy a formar parte del tour de Erreway 2025 y desafortunadamente no voy a poder formar parte esta vez, quién te dice que a lo mejor alguna vez me subo en algún show y los visito", confirmó.

Luego explicó los motivos de su ausencia en el proyecto: "Básicamente es por temas de calendario, el 2025 lo tengo tomado con mucho trabajo, gracias a Dios. Voy a estar filmando en marzo, en Vancouver, una película, en mayo tengo Pepita la Pistolera y para finales de año también hay otro proyecto que se está terminando de confirmar".

"Estoy con mucho trabajo, son proyectos que vengo deseando hace bastante y que me tienen muy entusiasmada. Ustedes saben que Mía Colucci, Erreway fue un proyecto que me hizo sentir muy orgullosa de formar parte. Estoy siempre muy agradecida por todo el cariño de ustedes, hasta el día de hoy me llenan de amor en las redes", expresó entusiasmada.

Por último, manifestó: "Estoy muy contenta con Feli, con Benja y con Cami porque sé que la van a romper y bueno yo ya se los dije a ellos, pero saben que estoy acá para lo que necesiten y los apoyo en todo y vamos que la van a romper".