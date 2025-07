El angustiante relato de María Julia Oliván sobre su salud antes de la séptima cirugía tras su terrible accidente doméstico

En tanto, desde el video que la propia periodista grabó desde su internación, explicó cómo se siente y cómo transita este terrible momento. “¿Cómo les va? Hoy es mi día 19 de internación aquí en el Hospital Alemán, en la terapia intermedia. No me puedo parar yo de acá. Desde ese día, estoy acostada en la cama, en mi recuperación", fueron sus primeras palabras mientras admitió que esa situación le está acarreando otras complicaciones.

Así, explicó: “Yo trato de elongar, aunque me duele todo, porque esta curación, cuanto más pasa el tiempo, más te duele". Y acto seguido reflexionó movilizada: “Hay un momento en el que toda tu vida entera depende de que alguien te ayude. Y no hay distancia más larga que la que existe entre la mano y la mesita de luz de un paciente”.

Asimismo, sobre cómo le explicó a su hijo el accidente sufrido fue clara. “A Antonio le estuve diciendo que mamá se iba a sanar. Lo habló en el colegio y sus terapeutas lo ayudaron. Y lo orgullosa también que me siento porque tiene la valentía de ayudar a su mamá en un momento que lo necesita”, hizo saber emocionada.

En tanto, ya sobre el final del video, Oliván se refirió a los muchos mensajes que está recibiendo de gente que pasó por un accidente similar. “Me van contando lo que les pasó, me dicen que tenga paciencia, que falta. Otros me dicen que viene lo más complicado, pero que después se sale y que no me voy a acordar de nada, que va a ser una anécdota”, enumeró con una entereza admirable.

Como era de esperar, el video compartido en Instagram no pasó desapercibido y en cuestión de minutos los usuarios le hicieron llegar todo tipo de mensajes de cariño y deseos de pronta recuperación. “Te vas a sanar. Es importante tu resiliencia”, “Mucha fuerza y pronta recuperación”, “Dios te sane pronto”, “Sos muy valiente, como te dicen esto va a pasar y va a ser una anécdota”, fueron algunos de los muchísimos comentarios que se multiplicaron debajo del posteo.

IG María Julia Oliván - a 19 días de su internación de urgencia.jpg

La impactante foto que compartió María Julia Oliván tras su accidente con una chimenea

El pasado 16 de junio, María Julián Oliván contó que había sufrido un accidente con una chimenea, lo que le ocasionó fuertes quemaduras y debió que se internada de inmediato en el hospital Alemán.

"Tengo una chimenea... Es una chimenea moderna. Le ponés etanol y me aparece un fueguito de fondo. Todo muy cool, canchero. Y le empecé a meter etanol, a meter etanol, a meter etanol. Bueno, cuestión que me prendí fuego, me agarró una llamarada en el cuerpo", relató.

"Valu Bonadeo, que estaba trabajando conmigo, me salvó un poco la vida porque me dijo instantáneamente: 'Sacate la ropa'. Entonces, me saqué la ropa encendida y, como pude, subí al primer piso y me tiré abajo de mi ducha. Me trajeron, gracias a Dios, al queridísimo Hospital Alemán. Estoy en terapia intermedia desde hace dos días", explicó.

Foto quemaduras de María Julia Oliván.jpg

En tanto, a través de un posteo en su cuenta de Instagram, María Julia Oliván mostró cómo comenzaba el proceso de recuperación en la terapia intermedia del hospital porteño donde continúa hasta el día de hoy, y se sabe que todavía tiene para varias semanas más antes de regresar a su casa.

“Zafé del catéter, gracias a los chicos del Hospital Alemán, área de quemados”, expresó a horas del fatídico accidente.