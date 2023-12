El conmovedor video que hizo Roberto Moldavsky para reclamar la liberación de los secuestrados por Hamas

Ahora el comediante, desde sus redes sociales, mostró en su video cómo se prepara para su show. Acto seguido, cuando sale a escena ve que el teatro está vacío. Ahí, en cada una de las butacas se ven fotos y datos de los rehenes que Hamas secuestró.

“En la masacre del 7 de octubre, más de 240 personas fueron secuestradas por el grupo terrorista Hamas y llevadas de Israel a Gaza. Podría haber sido tu hijo, tu mamá, tu hermano, tu abuela. Vamos a seguir reclamando hasta que cada uno de ellos vuelva a casa. Necesitamos más voces, más empatía. Devuelvan a todas y todos los secuestrados, los estamos esperando”, expresó Moldavsky en el video.

Más sincero que nunca, Roberto Moldavsky habló del comentado romance entre su hijo y Lali Espósito

Es sabido que Lali Espósito es una mujer muy abierta en lo que sus relaciones se refiere. Se niega a poner rótulos, así como también es muy amiguera y no tiene prurito alguno en mostrarse tal como es. Es así que recientemente se la vio en las redes sociales muy cerquita de Eial, el hijo de Roberto Moldavsky, y no tardaron en surgir rumores de nuevo romance.

Y aunque ninguno de ellos confirmó ni desmintió la versión, fue el humorista quien se refirió a la supuesta pareja. En el pase entre Eduardo Feinmann y Jorge Lanata en Radio Mitre, Moldavsky tomó la palabra cuando quisieron saber cuál es la verdadera relación entre Eial y la intérprete de Disiciplina.

"¿Salen? ¿Vos sos el suegro de Lali?", consultó directa la locutora María Isabel Sánchez. Sin dudar un instante, Roberto confió astuto: "No creo que sean novios, o por lo menos no me he enterado. Sé que se llevan muy bien... Ella ha venido una vez al show nuestro y se han ido juntos, pero no...".

Al tiempo que el popular humorista concluyó algo resignado, pero con la picardía que lo caracteriza: "Los hijos no largan mucho, pero sé que se conocen y se dan bola, pero no es la novia de Eial... a mí me encantaría", dejando más que claro cuánto le gustaría ser el suegro de Lali Espósito.