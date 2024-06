El contundente comentario de Mauro Dalessio al pedir la eliminación de Furia de Gran Hermano

Mamá de Nico, Mauro Dalessio, Catalina Gorostidi y Ariel Rodríguez Palacios - captura.jpg

Pero como para que quede bien claro que no tiene la menor intención de retomar vínculo alguno con Scaglione, Mauro aclaró inmediatamente que no es que la quiere afuera de la casa porque la extrañe, sino porque no comparte en lo más mínimo su juego agresivo.

“Y no es porque la estemos esperando”, agregó picante el joven de Villa Urquiza con Catalina Gorostidi a su lado, quien también viene haciendo una fuerte campaña para que su examiga no llegue a la instancia final del juego, y por estos días le pidió a sus seguidores que apoyen al Chino.

Echaron a Catalina del estudio de Gran Hermano tras su cruce con Santiago del Moro por Furia: el video

Anoche se vivió un más que tenso momento en Gran Hermano 2023 (Telefe) cuando Santiago del Moro justificó los polémicos dichos de Juliana Furia Scaglione sobre el HIV, aunque sin nombrarla literalmente, y desde la tribuna Catalina Gorostidi cruzó al conductor en su calidad de médica.

"El HIV es algo muy importante, es muy cancelable de ella y ninguna persona de acá dice un chiste o hace un comentario de que porque te acercás a una persona te contagiás de HIV. Esas cosas hay que educarlas", aclaró muy seria la exhermanita desde la tribuna. Y el conductor, sin querer polemizar con ella, atinó a responderle visiblemente incómodo: "Eso no está en discusión, se lo remarcás a ella el día que salga".

Así las cosas, tras esta tensa situación, Catalina fue sacada sacada del estudio televisivo, según pudo verse en uno de los videos que se viralizaron en la red social X.

TW echan a Catalina de la tribuna de GH2023.jpg

Según la usuaria del fandom de Furia que compartió el video, Gorostidi había escupido a una fan, motivo por el cual "la rajaron del estudio".

Pero lo cierto es que en el video nunca se la ve a Catalina escupiendo a nadie. Lo que sí puede verse perfectamente es cómo alguien de la producción de Telefe la llama tras el cruce con Del Moro, intercambian unas palabras y la ex participante termina retirándose del estudio.