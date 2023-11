El contundente detalle en el teléfono de Nico Occhiato que confirmaría su romance con Flor Jazmín Peña

Resulta que en el último programa, Occhiato compartió la pantalla desde su celular para poder leer unos tuits y mientras buceaba en la red social se quiso enviar un video que le había gustado. Cuando el conductor apretó la opción para compartirlo le saltaron sus contactos más frecuentes para mandar el video por WhatsApp.

Ahí, los internautas notaron que uno de los contactos más frecuentes con los que habla Occhiato es la bailarina Flor Jazmín Peña. ¡Qué casualidad!

Ángel de Brito acorraló a Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña: ¿están en pareja?

Este lunes, el conductor de LAM, Ángel de Brito, visitó el programa de Nicolás Occhiato en Luzu TV, Nadie dice nada. En el ciclo 2.0, el periodista de América aprovechó la ocasión para preguntarle al referente del streaming sobre su relación con Flor Jazmín Peña.

"¿Con Flor salieron?", lanzó el jurado del Bailando 2023. "Eh, ¿con Flor? No, con Flor no", fue la respuesta del presentador de Nadie dice nada. "No, siempre nos llevamos muy bien. Por eso laburamos juntos hace 4 años. Nunca pasó nada", acotó la bailarina.

Flor recordó que incluso en el certamen de Marcelo Tinelli llegaron a tener una coreo muy caliente, pero -en ese momento- los besos en la pista pasaron por alto. "Hubo una bachata en la que nos re contra champamos y nadie dijo nada del beso", detalló.

Pese a la respuesta de los protagonistas, Ángel de Brito fue contundente con su apreciación. "Yo creo que estuvieron al borde y no concretaron", sentenció el periodista de espectáculos.