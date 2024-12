El contundente gesto de Rufina Cabré sobre el romance de su mamá, la China Suárez, con Mauro Icardi

Este gesto claramente es toda una confirmación sobre la aprobación de la nena hacia el romance de su mamá con el ex de Wanda Nara, que por el momento no le ha devuelto el gesto probablemente para no exponerla.

Asimismo, por estas horas Mauro y la China fueron vistos comprando hamburguesas desde su automóvil en una de las populares hamburgueserías de Nordelta, lo que se suma como una prueba más de que la relación va tan en serio como la de Wanda y L-Gante.

Rufina Cabré sigue a Mauro Icardi en IG.jpeg

Se filtró una foto de Mauro Icardi y la China Suárez juntitos y de compras: ¿se viene el blanqueo?

Después de que muchos asegurasen que Mauro Icardi y la China Suárez pasaron juntos la Nochebuena y la Navidad, a pesar de que se cuidaron de no compartir fotografías juntos en sus redes sociales, por estas horas se conoció una imagen que prueba que la relación entre ellos avanza firme, en medio de la escandalosa separación del futbolista con Wanda Nara.

Así lo reveló Ángel de Brito, quien desde sus Instagram Stories mostró una instantánea en la que aseguró que Icardi y la ex Casi Ángeles estaban juntos, aunque allí sólo alcanza a verse al delantero del Galatasaray.

Mauro Icardi comprando hamburguesas con la China Suárez - IG De Brito.jpg

“Mauro con la China adentro del auto en el McDonald’s de Nordelta hoy”, detalló el conductor de LAM (América TV) este jueves por la noche desde sus historias virtuales donde se lo ve a Icardi hablando a través de una de las ventanas de atención de la venta desde el auto.

Al tiempo que agregó que Mauro “se bajó porque le dieron hamburguesas erróneas jajaja”, donde aunque no se alcanza a ver a la China confirmó que estaba a bordo de la camioneta junto al ex de Wanda. ¿Se viene el blanqueo?