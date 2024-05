Las primeras fotos de Nicolás Cabré con su novia Rocío Pardo y su hija Rufina en un paisaje encantador

image.png

En una de esas postales se los ve a los tres sonrientes en la plaza. “Días felices”, escribió el actor junto a unos emojis de corazones, los cuales dejaron en claro lo bien que la estaba pasando en compañía de sus dos amores. Además, el artista subió otras imágenes junto a Rufina y Rocío, en las cuales parecen disfrutar del soleado día que afortunadamente les tocó.

image.png

“La sonrisa de Rufi es todo lo que está bien”, “Una pequeña amada por todos, criada con tanta paz”, “Esos ojos de chinos de Rufi, es todo lo que está bien”, “Me encanta las familias ensambladas”, “Yo no sé quién de los tres es más lindo”, “Qué hermoso es ver que las nuevas parejas de ambos amen a sus hijos. Celebro eso”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron en la publicación.

Esta escapada de familia ensamblada se produjo poco después de que Cabré y Pardo se mostraran juntos en el estreno de Mamma Mia! y previamente en la ciudad de Rosario. Ambas fueron en plan de novios y disfrutaron de la obra que encabeza Flor Peña.

image.png

Rocío Pardo reveló intimidades de su relación con Nicolás Cabré y dejó expuesto al actor

Hace poco más de un mes Rocío Pardo y Nicolás Cabré blanquearon su romance y, lejos de ocultarse de las cámaras, ambos se muestran cada vez más enamorados haciéndose presentes en eventos y distintas salidas juntos.

Así las cosas, en las últimas horas la actriz dio una entrevista para la revista Hola! donde reveló algunas intimidades de la pareja, y dejó expuesto a Nicolás en ciertos aspectos.

Rocío contó que se conocieron en un evento, y admitió que la relación "va muy rápido". "Nuestros planes son muy caseros: pedimos comida y miramos una película, también amamos ir al cine. Somos sencillos, nos gusta estar en casa y no tomamos alcohol", sostuvo.

nicolas cabre rocio pardo 5.jpg

Luego, profundizó en Nico como pareja y confesó: "Es un amor, es extremadamente atento y no deja de sorprenderme todos los días. Nos hace mantener un juego de conquista diario, está en todos los detalles. Es una persona incondicional que me potencia a ser mejor todos los días".

"Hace poco logró lo que nadie pudo. Yo no soy de ir al gimnasio ni hacer ejercicio, y con la excusa de querer compartir cosas empecé a correr con él y participé por primera vez de una carrera. ¡Me llevó a comer un lomito como recompensa!", contó la bailarina.

Por otro lado, afirmó que tienen una linda convivencia y se animó a hablar sobre la idea de casamiento. "Hasta hace poco te decía que ni loca, pero cuando te ponés en pareja empezás a proyectar y a tener estas ideas. Creo que sería divertido, nos gustaría, supongo que sí", expresó.

Lo mismo con la maternidad, y aseguró: "Por el momento no siento el deseo de ser mamá, estoy disfrutando de otras cosas y tampoco sé si más adelante voy a querer. Quizás no me pase nunca y transite la vida compartiendo con la hija de mi pareja o con mis hermanos más chicos, o quizás en unos años cambie de opinión".