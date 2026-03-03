La angustiante confesión de Juani Car sobre el vacío de sus compañeros en Gran Hermano: "No me..."

Con palabras de aliento, Yanina Zilli lo animó a relajarse y disfrutar de la experiencia "estés con quien estés". Ahora, Juani Caruso deberá decidir si logra atravesar esa sensación de exclusión que lo persigue o si opta por seguir su camino en soledad dentro del juego, asumiendo las consecuencias que eso implique.

Juanicar y Yanina Zilli - captura GH1

Quién es Juani Car, uno de los participantes de Gran Hermano Generación Dorada

La nueva edición de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) ya empezó a dar que hablar y uno de los nombres que de a poco comienza a generar ruido es el de Juani Car. Actor, cantante e influencer, el joven —cuyo verdadero nombre es Juan Ignacio Caruso— ingresó recientemente a la casa más famosa del país y en cuestión de días logró quedar en el centro de la escena, aunque no precisamente por ser extrovertido.

Si bien para muchos es una cara nueva dentro del reality de Telefe, Juani ya tenía recorrido en el mundo del espectáculo. Su salto internacional llegó con la película La Sociedad de la Nieve, nominada a los Oscars, donde interpretó a Álvaro Mangino. Su participación fue tan significativa que incluso logró colarse en la ceremonia, un hito que lo posicionó en el radar mediático.

Juani Car - La sociedad de la nieve

Nacido en Moreno, Buenos Aires, Juani no solo se mueve en la actuación. También es streamer, tiktoker y acumula alrededor de 249 mil seguidores en Instagram. En esa red social se define como un “dilema caminando” y un farandulero apasionado por los realities, una carta de presentación que anticipaba que su paso por la casa no iba a pasar inadvertido.

En su ingreso al programa dejó en claro cuál sería su estrategia: remarcó su amor por el juego estratégico y emocional de Gran Hermano, dejando entrever que no piensa limitarse a un perfil bajo. Y lo cierto es que, en apenas una semana de competencia, ya dio tela para cortar.

Juani Car - ingreso a GH

Por un lado, Emma Vich, exfinalista de GH 2023, lo denunció públicamente por viejos tuits y “maldades” del pasado, e incluso impulsó una campaña para pedir su expulsión. La polémica no tardó en instalarse en redes y encendió el debate entre los fanáticos del programa.

Pero eso no fue todo. En las últimas horas, Juani también atravesó su primer quiebre emocional dentro de la casa al confesarle a Yanina Zilli que siente que no lo integran al grupo. Un momento de vulnerabilidad que dejó expuesto su costado más sensible y que podría marcar un antes y un después en su juego.