La angustiante confesión de Juani Car sobre el vacío de sus compañeros en Gran Hermano: "No me..."
En charla profunda con Yanina Zilli, el joven integrante de la casa de Gran Hermano abrió su corazón, reflexionó sobre su experiencia y explicó las razones detrás de su dificultad para vincularse con el grupo. El fuerte relato de Juani Car.
3 mar 2026, 15:53
La armonía dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) comenzó a resquebrajarse a sólo una semana de comenzado el juego y las tensiones ya no se disimulan. En las primeras horas del día, un rincón inesperado de la casa —el pasillo del baño— se convirtió en el espacio donde Juani Car dejó al descubierto su costado más vulnerable en una charla íntima con Yanina Zilli. Al verlo abatido y con gesto apagado, ella se acercó sin dudarlo para saber qué le estaba pasando. Lo que siguió fue un descargo cargado de angustia.
"¿Estás mal, mi amor? ¿Qué es lo que te afectó tanto?", quiso saber Yanina, con un tono que mezcló preocupación y contención. Lejos de esquivar el tema, Juani abrió su corazón y explicó que todo se desencadenó por un comentario vinculado a Lucero, el participante que fue eliminado recientemente, y por cómo reaccionaron después varios de sus compañeros. "Sentía que todos estaban como para un lado y yo solamente fui con alguien que está solo", sostuvo, dejando en claro que su intención no fue estratégica sino empática.
Aunque Yanina intentó calmarlo y le remarcó que es una persona "correcta y educada", además de asegurarle que nadie lo excluiría por su manera de moverse en el juego, el actor fue directo al expresar cómo vive la convivencia. "Una cosa es lo que vos decís... pero después me siento en un lugar y no soy parte, y se callan", disparó, evidenciando que percibe un muro difícil de atravesar.
El malestar no es superficial. Él mismo reconoció cuánto lo afectó la situación : "Me lo tomé re contra personal", admitió sin rodeos. Desde su perspectiva, su actitud abierta para interactuar con todos termina siendo malinterpretada. "Para muchos voy pimponeando, pero es que voy conociendo a todos. Uno trata de ser parte, pero me cuesta", reflexionó, dejando entrever su frustración.
Con palabras de aliento, Yanina Zilli lo animó a relajarse y disfrutar de la experiencia "estés con quien estés". Ahora, Juani Caruso deberá decidir si logra atravesar esa sensación de exclusión que lo persigue o si opta por seguir su camino en soledad dentro del juego, asumiendo las consecuencias que eso implique.
Quién es Juani Car, uno de los participantes de Gran Hermano Generación Dorada
La nueva edición de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) ya empezó a dar que hablar y uno de los nombres que de a poco comienza a generar ruido es el de Juani Car. Actor, cantante e influencer, el joven —cuyo verdadero nombre es Juan Ignacio Caruso— ingresó recientemente a la casa más famosa del país y en cuestión de días logró quedar en el centro de la escena, aunque no precisamente por ser extrovertido.
Si bien para muchos es una cara nueva dentro del reality de Telefe, Juani ya tenía recorrido en el mundo del espectáculo. Su salto internacional llegó con la película La Sociedad de la Nieve, nominada a los Oscars, donde interpretó a Álvaro Mangino. Su participación fue tan significativa que incluso logró colarse en la ceremonia, un hito que lo posicionó en el radar mediático.
Nacido en Moreno, Buenos Aires, Juani no solo se mueve en la actuación. También es streamer, tiktoker y acumula alrededor de 249 mil seguidores en Instagram. En esa red social se define como un “dilema caminando” y un farandulero apasionado por los realities, una carta de presentación que anticipaba que su paso por la casa no iba a pasar inadvertido.
En su ingreso al programa dejó en claro cuál sería su estrategia: remarcó su amor por el juego estratégico y emocional de Gran Hermano, dejando entrever que no piensa limitarse a un perfil bajo. Y lo cierto es que, en apenas una semana de competencia, ya dio tela para cortar.
Por un lado, Emma Vich, exfinalista de GH 2023, lo denunció públicamente por viejos tuits y “maldades” del pasado, e incluso impulsó una campaña para pedir su expulsión. La polémica no tardó en instalarse en redes y encendió el debate entre los fanáticos del programa.
Pero eso no fue todo. En las últimas horas, Juani también atravesó su primer quiebre emocional dentro de la casa al confesarle a Yanina Zilli que siente que no lo integran al grupo. Un momento de vulnerabilidad que dejó expuesto su costado más sensible y que podría marcar un antes y un después en su juego.