El contundente mensaje de Laura Ubfal a Marcela Tinayre tras años de peleas

Había sido la angelita Andrea Taboada quien recordó los enojos de Ubfal con Tinayre el año pasado, pero la mamá de Juana Viale le restó importancia al tema y se limitó a deslizar "Porque yo tengo mucho sentido del humor. Soy bastante irónica. Entonces me pareció que ella no lo tenía. Se notaba. Decía barbaridades. Ella trabajó con mamá, nos conocemos de toda la vida. Pero me parece que, a veces, esas chicanitas que no hacen daño a nadie hacen que me pregunten esto”.