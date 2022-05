Marcela Tinayre reveló toda la verdad de su audio viral

Embed

Este jueves, la conductora de Las rubias + uno estuvo en LAM (América TV) y contó toda la verdad sobre ese audio de WhatsApp.

"Me llamó una productora, Silvia Pesquera. Se cayó un invitado y el programa se hacia en Rosario. Era un viernes, última hora, y me pedían si podía ir hasta allá", comenzó relatando la hija de la Chiqui.

Marcela reveló que se enojó porque la invitación había sido en un tono de mucha prepotencia. "Me dio como fastidio por la forma en lo que me lo dijo. No fue un '¿podes salvarnos, Marce?'. Me dijo: 'ay, te queremos invitar a La Noche de Mirtha'. Y yo dije: '¿ahora me llamas?'", detalló.

Finalmente, la conductora aceptó porque pensó en no fallarle a su madre. "Me volvió a llamar, me pesó el rol de hija, y le dije 'lo voy a hacer, pero voy a ir con la peor de la ondas'", cerró.