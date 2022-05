El tremendo susto que se llevó Marcela Tinayre en los premios Martín Fierro 2022: "Se le había caído un..."

Y luego reveló: "Voy a saludar a Mirtha y estaba Marcela que se le había caído un broche de esmeraldas que se le había caído y lo encontró de pedo".

En este sentido, entre risas contó que lo mejor fue que le dijo "´Benito, vení ayudame´ y yo la aconsejé bien, porque estaba tan borracho que le dije, ´mirá yo con el pedo que tengo se te va a perder seguro´".

Según dio a entender Fernández, el broche era muy valioso y Marcela Tinayre podía llegar a perderlo fácilmente.

Martín Fierro 2022: Mirtha Legrand dijo su edad e hizo una emotiva promesa

Este domingo 15 de mayo se celebra la edición número 50 de los Premios Martín Fierro 2022 en el Hotel Hilton de la Ciudad de Buenos Aires.

Mirtha Legrand subió al escenario de los Premios Martín Fierro 2022 e hizo un emotivo discurso donde contó cómo la afectó la pandemia y alejarse de la tevé durante tanto tiempo.

"Estuve 300 días encerrada en mi casa sin salir ni al balcón. Hasta que un día dije: yo no puedo seguir así. Y lo llamé a Facundo Manes. Y le dije doctor: yo quiero ser la de antes. Y saben qué es lo que me dijo, esto es una lección para todos: trabaje Mirtha, trabaje", indicó la conductora.

"Por eso si Dios quiere y canal Trece quiere... ¿Ustedes quieren que vuelva?", le consultó a los presentes, que la aplaudieron mucho.

"Anoche no pude dormir, no sabía qué iba a decir. Hace dos años que no aparezco en televisión y me han hecho muy feliz estar entre mis pares", indicó Mirtha Legrand, en otro emotivo momento vivido en la gala.

Y cerró muy emotiva: "Una maravillosa vida he tenido. Siempre trabajé sin parar, nunca bajé los brazos, hasta el día de hoy. Yo Tengo 95 años y hay que estar aquí a los 95 años. Y les prometo, les juro que voy a seguir trabajando, no bajo los brazos".