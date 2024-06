El contundente mensaje político en el traje de Nancy Pazos en los Premios Martín Fierro de Radio 2024

"¿Te sorprendió la denuncia hacia vos?", le consultó la presentadora por la acusación que realizó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, contra la periodista por una supuesta "instigación a cometer delitos".

"Sí, fue la primera vez en 37 años de profesión que me hicieron una denuncia penal. Querían meterme presa seis años, esto es un montón, y solo por opinar. Así que creo que es un momento para levantar las banderas de la tranquilidad, de la solidaridad. Agradezco muchísimo el trabajo del resto de los periodistas que acompañaron, de distintos arcos políticos", remarcó.

"Tengo un mensaje también en mi saco: 'Sé valiente, sé fuerte, sé audaz'. Es una combinación. El vestido es de Noi fiestas, y el saco es es Sol Valiente, que es una artista. Miren lo que hace. Ha intervenido este saco de una manera impresionante", contó la comunicadora.

Karina Mazzocco adelantó cómo será el look para conducir los premios Martín Fierro de Radio 2024

Faltan pocos días para que la radiofonía viva su gran noche con una nueva entrega de los Premios Martín Fierro de Radio, que en esta ocasión será transmitida por América TV y tendrá a Karina Mazzocco junto a Fernando Dente como conductores de la más importante fiesta de la industria del éter argentino.

Así, de cara al próximo domingo 16 de junio Karina Mazzocco habló con PrimiciasYa para contar en exclusiva cómo se prepara. "Desde que me dijeron que iba a hacer la conducción de los Martín Fierro de Radio hasta ahora, todo va como acelerándose... en velocidad, en intensidad de trabajo, en reuniones, en información, en ensayos, así que va todo bárbaro", confió la conductora de A la tarde y aseguró que están "poniendo todo".

Al tiempo que con relación al outfit que lucirá a lo largo de la fiesta, Karina confió que decidió estar acorde a los tiempos que corren con un espectacular vestido que le está haciendo Nuria Bueno. "Es una diseñadora con la que vengo trabajando hace ya algunos años, hecho y realizado artesanalmente sobre mi cuerpo, que eso es algo que últimamente que no ocurre", destacó.

"Los grandes diseñadores son espectaculares, están con los tiempos acotados. En este caso, es un vestido que se está realizando especialmente para la ocasión", agregó Mazzocco mientras adelantó que eligió un diseño con el que se siente "cómoda, representada y que maneja mucho la elegancia, la sensualidad y las nuevas tendencias".

Y si bien prefirió guardarse el color elegido para vestir durante la gran fiesta de la radio donde APTRA distinguirá a lo mejor de las producciones 2022 y 2023, Karina Mazzocco aseguró que se trata de un "color que nunca falla".

En tanto, sobre la terna de conducción femenina en AM, la conductora de América se mostró expectante dado que varias colegas amigas competirán este domingo. "Yo he trabajado mucho con Paula Trápani, por quien tengo mucho afecto. Me caen bien todas, son todas profesionales, hermosas. Cristina (Pérez) está muy bien en Radio Rivadavia y Dominique (Metzger) me cae un 11, así que no sé... Veremos esa noche", concluyó ansiosa.