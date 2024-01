El contundente mensaje que Charlotte Caniggia le mandó al Chato Prada tras su duro cruce con Coti Romero

"Chato, muchas gracias por todo. Perdón, te pido disculpas porque me pasé. Estoy muy mal con el tema del baile y aunque me encantaría seguir, es imposible. Gracias por todo, por la oportunidad que me dan siempre", le manifestaba la mediática al Chato.

"Muchas gracias por todo Chato. Gracias de verdad, lo pasé super bien este año, me encantó estar en el programa, fue muy divertido", cerró el mensaje Charlotte.

A lo que el Chato Prada contó que él le respondió con amabilidad, entendió la situación planteada por la participante, y que "quedó todo bien". Incluso dejó en claro que a Charlotte la tienen seriamente en cuenta para otro proyecto televisivo a futuro.

"Estábamos con el director haciendo primeros planos y quizás no le gustó verse en cámara de esa forma y se fue. Como la calentura del momento, pero la queremos mucho, es muy divertida, y tenemos una idea para hacer un programa con ella", indicó el productor del Bailando 2023.

Charlotte Caniggia vs Coti Romero

El durísimo cruce entre Charlotte Caniggia y Coti Romero en el Bailando 2023: "Sos mala gente"

Charlotte Caniggia volvió a la pista del Bailando 2023, América Tv, luego de sus polémicas vacaciones y protagonizó uno de los cruces más picantes que se vio en el certamen hasta el momento.

Lo cierto es que Coti Romero fue una de las participantes que más se mostró en desacuerdo con el viaje de Charlotte y este martes ambas tuvieron la posibilidad de un cara a cara. “¡Ay la falsa! Hola, ¿cómo estás?", deslizó la hija de Mariana Nannis cuando Marcelo Tinelli señaló a la cabina de streaming.

"Falsa pero me quedo a trabajar. Igual mi problema no era con vos, era con la producción", contestó la correntina. En eso, sus compañeros de streaming comentaron que Charlotte rechazó una invitación a la transmisión y ella retrucó:"No quiero estar sentada con esos falsos ahí arriba, que la chup..., son todos unos falsos".

"Mientras no chup... la de tu novio no pasa nada", disparó la ex Gran Hermano. “No creo, no se fija en chicas como vos. Son unos boludos, no me caen bien", siguió la hermana de Alex.

Y luego sumó: "Es más, creo que Coti como no tiene previa inventa todo con el chico este Cris. Esta muy mal porque hay una pareja de por medio, sos una falsa e irrespetuosa". En eso, su compañera negó ser una tercera en discordia y Charlotte arremetió: "Supuestamente si te mentiste con ellos, la novia de Cris lo dice, no es que lo saco yo".

"En las redes dicen eso, que sos una chanta, rompes parejas. Para mi sos mala gente, punto. Sos muy mala persona y ojalá te vaya muy mal, el karma te va a volver. La que es mala persona sos vos no yo, besitos", cerró Caniggia.