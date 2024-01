Charlotte Caniggia confirmó su renuncia al Bailando 2023: "No quería que me vean..."

Sin embargo, surgió algo inesperado en la pista del Bailando, y es que la hermana de Alex Caniggia se salvó con el 43,3% de los votos junto a Jesús Vinent, su compañero, pero quedó totalmente descalificada por la producción ya que decidió irse en medio del vivo. De lo contrario, la actual exparticipante podría haber seguido en competencia para la próxima semana.

En ese entonces, Tinelli anunció la renuncia confirmada de Charlotte, y puso en palabras lo que le escribió la propia mediática. "Muchísimas gracias por todo. Te pido disculpas por lo de hoy, me pasé. Me puse tan mal y no quería que me vean llorando y mal. Pido disculpas a Marcelo y Chato (Prada)", comenzó diciendo.

"La verdad este año la pasé increíble, estoy súper agradecida con ustedes. Siempre la paso increíble allí. Gracias por darme esta oportunidad nuevamente. Si estoy como mala no poder estar bien con el baile. Me encantaría seguir, pero si no es el baile, es imposible. Muchísimas gracias por todo, pido disculpas", cerró Charlotte Caniggia en un mensaje para la producción del Bailando (América TV).

Posteriormente, Juli Castro se transformó en la 15º pareja eliminada con el 26,3%, mientras que Coki Ramírez se quedó con el 30,4%.

Charlotte Caniggia mostró el excéntrico regalo que le compró a su sobrina Venezia en sus vacaciones

Charlotte Caniggia decidió tomarse unas vacaciones del Bailando 2023 (América TV) y se fue a México con su novio Roberto Storino Landi para disfrutar de las paradisíacas playas.

Antes de irse al Caribe, Charlotte había revelado que su cuñada Melody Luz la reemplazará en el ciclo conducido por Marcelo Tinelli.

Ahora, de vacaciones, la influencer compartió desde sus redes sociales postales del lugar donde está hospedado con su pareja. Además, les mostró a sus seguidores el tierno regalo que le hizo a su sobrina Venezia.

“Este pijama para baby Venezia. Muero de amor”, escribió sobre la foto que compartió en sus historias de Instagram. El pijama de invierno para la hija de Alex Caniggia y Melody tiene un estampado navideño y un detalle que sorprendió a varios: un tutú con brillitos.