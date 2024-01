El durísimo cruce entre Charlotte Caniggia y Coti Romero en el Bailando 2023: "Sos mala gente"

"Falsa pero me quedo a trabajar. Igual mi problema no era con vos, era con la producción", contestó la correntina. En eso, sus compañeros de streaming comentaron que Charlotte rechazó una invitación a la transmisión y ella retrucó: "No quiero estar sentada con esos falsos ahí arriba, que la chup..., son todos unos falsos".

Charlotte Caniggia vs Coti Romero

"Mientras no chup... la de tu novio no pasa nada", disparó la ex Gran Hermano. “No creo, no se fija en chicas como vos. Son unos boludos, no me caen bien", siguió la hermana de Alex.

Y luego sumó: "Es más, creo que Coti como no tiene previa inventa todo con el chico este Cris. Esta muy mal porque hay una pareja de por medio, sos una falsa e irrespetuosa". En eso, su compañera negó ser una tercera en discordia y Charlotte arremetió: "Supuestamente si te mentiste con ellos, la novia de Cris lo dice, no es que lo saco yo".

"En las redes dicen eso, que sos una chanta, rompes parejas. Para mi sos mala gente, punto. Sos muy mala persona y ojalá te vaya muy mal, el karma te va a volver. La que es mala persona sos vos no yo, besitos", cerró Caniggia.

Embed

Charlotte Caniggia mostró el excéntrico regalo que le compró a su sobrina Venezia en sus vacaciones

Charlotte Caniggia decidió tomarse unas vacaciones del Bailando 2023 (América TV) y se fue a México con su novio Roberto Storino Landi para disfrutar de las paradisíacas playas.

Antes de irse al Caribe, Charlotte había revelado que su cuñada Melody Luz la reemplazará en el ciclo conducido por Marcelo Tinelli.

Ahora, de vacaciones, la influencer compartió desde sus redes sociales postales del lugar donde está hospedado con su pareja. Además, les mostró a sus seguidores el tierno regalo que le hizo a su sobrina Venezia.

“Este pijama para baby Venezia. Muero de amor”, escribió sobre la foto que compartió en sus historias de Instagram. El pijama de invierno para la hija de Alex Caniggia y Melody tiene un estampado navideño y un detalle que sorprendió a varios: un tutú con brillitos.