El contundente mensaje de Rocío Marengo sobre su relación con Eduardo Fort: "Opinan sin saber"

Por otro lado, en las últimas horas se la vio siendo parte del festejo de cumpleaños de los mellizos en Los Ángeles, en el que también estuvieron su pareja, Eduardo Fort; Marina, la niñera de los jóvenes y César Carroza, su abogado.

En sus redes sociales, Marengo se mostró nuevamente con su novio, después de los rumores de crisis entre ellos.

Rocío Marengo

Rocío Marengo se enojó por los rumores de ruptura con Eduardo Fort

Y ante tantas versiones que circulan, Rocío se puso firme y decidió contestar a las críticas que cayeron sobre ella.

"Me separan, me unen, me critican, opinan sin saber...¿y yo? Sin decir nada. ¡No le doy explicaciones a nadie en mi vida! ¡Piensen y digan lo que quieran!", sentenció Marengo desde su cuenta de Instagram.