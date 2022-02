El dolor de Rocío Marengo: "Tengo mi corazón estrujado"

rocio marengo.jpg

"Lu que todo el mundo sepa lo grosa que fuiste!!!!", comenzó su doloso mensaje en las redes Rocío Marengo, que tiene un ferviente deseo de ser madre.

Y añadió: "Diosa, divertida, guerrera, luchadora, buena amiga, buena mamá, buena hermana , buena hija, piola, gozadora de la vida, sincera…".

"Cuántos momentos inolvidables… cuantas saliditas... Tengo mi corazón estrujado… Fuerza y todo mi amor a tu familia en este momento de tanto dolor. Emi, Juan, Nile, Ale, Lilu", siguió profunda.

Y cerró con mucho pesar: "Descansa en paz amiguita linda! Se te va a extrañar!".

La fuerte catarsis de Rocío Marengo

La modelo Rocío Marengo compartió un fuerte mensaje desde sus historias de Instagram hace unos días, que podría evidenciar una nueva crisis con su pareja Eduardo Fort.

"No quiero escuchar el te lo dije.... Por favor. Yo creí que iba a poder!!! Perdón!! Me lastimé mucho!! Yo no lo merecía!! (emoji corazón roto)", expresó la modelo en sus historias.

Y amplió: "Ya no quiero escuchar más!!! Quiero ser feliz!!! No quiero que me opaquen lo que con tanto esfuerzo logré!!! Quiero paz y amor! (emoji carita con llanto)".