Los detalles del proyecto artístico que comparten las ex de Fito Páez, Fabiana Cantilo y Cecilia Roth

Aunque todavía no trascendieron detalles del largometraje, sí se puede ver, en las fotos compartidas en las redes sociales, la buena onda entre las actrices.

A principios de este año se estrenó la primera temporada de El amor después del amor (Netflix), la serie inspirada en la vida de Fito, donde se narró, entre otras cosas, los dos romances que tuvo el cantante con las artistas.

La dura denuncia de Fabiana Cantilo al entorno de Charly García

Fabiana Cantilo y Charly García tienen una gran amistad desde hace años que nació en el mundo del rock hace ya varias décadas y que perdura con el correr de los años.

Lo cierto es que en una entrevista, la cantante hizo una fuerte denuncia al entorno de García, ya que se lamentó por no poder ir a visitar a su amigo después del último alta médica que tuvo en agosto.

Mientras Charly se recupera en su domicilio luego del alta en el Instituto Argentino del Diagnóstico y el Tratamiento a mediados de agosto, Fabiana explicó que hace un tiempo no tiene novedades de su amigo.

"No me lo dejan ver y ya dejé de insistir", le explicó la cantante al medio La Nación. A su vez, la artista contó que Fito Páez es quien le va comunicando las novedades sobre la salud de García.

"Lo último que sé es que no camina", indicó la cantante, quien formó parte de la banda de Charly en los coros.

Y profundizó al respecto: "No sé si no me quieren. No sé qué pasó. Y no importa quiénes. Es raro todo. Ojalá pueda reencontrarme. Es triste. Yo me acuerdo de lo que era Charly".

"Tiene la edad de León Gieco, pero él está bárbaro. Es lo que pasa cuando tenés muchos problemas y no los podés solucionar", indicó Cantilo sobre la salud de su amigo de 71 años.