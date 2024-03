El máximo miedo de Mirtha Legrand tras expresarse en contra del cierre del cine Gaumont

"Que no cierre el Gaumont chicos también. La gente del ambiente tenemos que hacer fuerza, tenemos que hacer algo para que no cierre”, pidió con firmeza Chiquita.

Tras la repercusión que tuvieron sus palabras al aire, y la propuesta que replicó Javier Milei con un mensaje en la red social X para que la conductora aporte económicamente para que la emblemática sala no cierre sus puertas, Mirtha manifestó el miedo que tiene tras dejar en claro su postura sobre este tema.

En charla con Diego Pérez en el ciclo Desperazate, Canal de la Ciudad, Legrand dejó en claro cuál es su máximo temor. "Con todo lo que has hecho con los actores, sea de su ideología o no, y que nunca lo difundís y nosotros lo sabemos. Ahora te hacen comprar el cine Gaumont porque tu opinión es que se cuide, ¿qué opinás?", le consultó el actor.

A lo que Mirtha Legrand comentó: "No sé, no corresponde. Que me manden a comprar el cine es ridículo... Ta da como cierto temor a expresarte, porque si cada cosa que vas a decir, si al Gobierno no le gusta mucho o le molesta a alguien del Gobierno te van a retrucar... Es desagradable".

"Es ridículo, me sorprende mucho cuando reaccionaron así. Yo de este Gobierno no quiero estar en contra porque toman represalias y es muy desagradable", argumentó la animadora.

Y Pérez aclaró su visión sobre este tema: "Yo también no estoy a favor del cierre del cine Gaumont y no soy K".

La propuesta de Javier Milei para que Mirtha Legrand compre el cine Gaumont y evite su cierre

Javier Milei se hizo eco de las palabras de Mirtha Legrand preocupada por el plan de cierre del emblemático cine Gaumont y desde la red socia X compartió un mensaje del periodista y politólogo Julio Burdman, quien le pedía a la conductora que colabore económicamente para que la emblemática sala siga con sus puertas abiertas, ante su preocupación sobre el tema.

“Qué gran gesto sería que Mirtha compre el Gaumont, que éste pase a llamarse Cine Gaumont-Legrand y que proyecte solo películas argentinas. Un hito que la enaltecería a ella, y que contribuiría a cambiar la mala imagen que tienen los argentinos de sus propios referentes culturales”, expuso Burdman, mensaje con la particular propuesta que fue aceptada y replicada desde su cuenta por el presidente de Argentina.