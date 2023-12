El costoso regalo que Iliana Calabró le hizo a Marina por su cumpleaños tras la polémica familiar

Son “dos anillos. Uno de parte de Coca y otro de Iliana”, aseguró la periodista mientras compartían imágenes del encuentro familiar del que fue testigo Duré y no dudó en registrar imágenes del abrazo entre las hermanas y su madre.

En tanto, su compañera Mariana Brey agregó que “se pueden usar en conjunto, porque los dos son un anillo. Es una posibilidad de llevar a su madre y su hermana con ella, o por separado”. “No es que hizo el regalo el sábado después del quilombo que se armó”, aclaró en tanto Adrián Pallares.

Asimismo, Duré detalló sobre las joyas: “Son brillantes y zafiros encastrados, y el valor de cada uno estaría rondando los 2.000 dólares”, si bien dejó en claro que “el valor simbólico es mucho más grande que el material”. “El hecho de encastrarse es símbolo de unión eterna”, concluyó.

La palabra de Marina e Iliana Calabró luego del conmovedor reencuentro: "Muchas emociones"

Este miércoles 13 de diciembre fue el cumpleaños numero 50 de Marina Calabró. Y al parecer, el mejor regalo fue sanar el vínculo con su hermana Iliana luego de un tiempo de distanciadas.

Luego de reclamo público de Iliana a su hermana, donde expuso que estaba muy ausente en cuestiones familiares, ambas se mostraron muy contentas junto a su mamá Coca en el festejo de la periodista.

Incluso, ambas dieron una nota para A la Tarde (América) donde hablaron acerca de lo que les generó este motivo reencuentro. "No fue pelea, fue un desencuentro pero acá estamos. No tuve dudas de que nos íbamos a reconciliar porque yo se qué hay mucho amor, ella sabe lo que yo la quiero y se lo que ella me quiere, sabía que algún momento se iba a dar”, sostuvo Iliana.

Y Marina sumó: “Estoy feliz, fue una tarde de muchas emociones porque también para mi era pensar en como será el encuentro. Yo en el fondo de mi corazón sabía que iba a ser un reencuentro lleno de amor, que iba a fluir".

"Yo no tengo facturas para pasar, no me hago la buena pero ya nos sentaremos a charlar algunas facturillas pendientes que tiene en varios talonarios. Para mi esta todo bien y estuvo todo bien siempre, y ojalá a partir de este cimbronazo esté todo mejor”, concluyó.