El crudo relato de Fede Bal tras su accidente en Brasil: "Me fracturé el antebrazo en tres partes"

Este lunes, Fede habló en Intrusos y dio detalles del accidente, que casi le cuesta la vida.

"Fue una accidente bastante difícil. Todavía se me viene imágenes de lo que pasó, cuando me voy a dormir", expresó el conductor de Resto del mundo al ciclo de América TV.

Fede explicó en qué consisten los vuelos en parapente con motor, la actividad que estaba realizando en Brasil. "Para que la gente entienda, es como un parapente, pero tiene una estructura rústica. Tiene un motor que es como la hélice de un avión", detalló.

"Hubo una ráfaga de viento. La estructura se da vuelta, volvamos y rodamos", añadió.

El hijo de Carmen Barbieri mencionó el accidente le dejó varias heridas. "Me caí al piso y se me cayó encima todo motor. Todos corrían, gritaban y no sabían qué hacer. Yo me agarré el brazo y dije: 'chicos, tranquilos, no corran, ¿alguien puede llevarme a una clínica?'. Terminé con el antebrazo fracturado en tres partes. También me fracturé la nariz y me rompí un pómulo", describió.

Por último, Fede reveló que es la primera vez que sufre un accidente de estas características. "Alguna vez me fracturé un dedo jugando al fútbol, pero nunca me ocurrió algo así", concluyó.

El primer tuit de Fede Ba luego de accidente en Brasil

Hace unos días, Fede Bal sufrió un accidente en Brasil y tuvo que ser atendido de urgencia.

El conductor de Resto del mundo estaba arriba de un parapente con motor, pero hubo un imprevisto técnico y se dio un fuerte golpe.

Fede terminó con una fractura expuesta.

A pocas horas del accidente, el hijo de Carmen Barbieri subió una imagen desde la clínica en su cuenta de Instagram y un mensaje en clave de humor luego del sus.

"Hola, soy Johnny Knoxville, y bienvenidos a Jackass", escribió el actor, en referencia es al creador y protagonista de Jackass, la serie de comedia televisiva transmitida por MTV en la que el elenco lleva adelante actividades arriesgadas, peligrosas y dolorosas con el propósito de divertir a los televidentes.